Tornen els "Dijous de Mútua"

Emili González

22.04.2021 | 04:00

Després que la pandèmia obligués a suspendre'n la celebració l'any passat, MútuaTerrassa reprèn avui la cita anual amb el cicle de conferències "Dijous de Mútua". Les circumstàncies actuals obliguen que la proposta adopti un format en línia. D'aquesta manera, les converses es podran seguir en directe per l'Instagram de MútuaTerrassa, a partir de les 18 hores. La xerrada inaugural anirà a càrrec del doctor Jordi Cassadó, coordinador assistencial del servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, que parlarà sobre la qüestió de la "Incontinència urinària en la dona".

Qualitat de vida

El doctor Cassadó exposarà com aquest problema incideix en el dia a dia de qui el pateix. I és que una de cada quatre donen tenen incontinència urinària en algun moment de la seva vida, segons MútuaTerrassa. De fet, aquesta és una alteració que afecta la qualitat de vida de les dones, tot i que és freqüent que es normalitzi i, sovint, fins i tot la persona que la pateix, acaba per no consultar l'especialista. A banda d'aquestes qüestions, el doctor Cassadó exposarà quins són els possibles tractaments que poden ajudar a resoldre, o si més no a mitigar, els problemes derivats de la incontinència urinària.

El programa d'enguany de "Dijous de Mútua", el formen un total de sis converses que tindran lloc entre aquest mes d'abril i el novembre (exceptuant, el juliol i l'agost). Aquesta serà la dinovena edició del cicle de conferències organitzat per MútuaTerrassa.