Contra la precarietat laboral del col·lectiu trans

Laura Massallé

22.04.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa TransRassa, un projecte d'inserció sociolaboral que s'impulsa des de Foment de Terrassa i el servei LGTBI+ per treballar la millora de l'ocupabilitat de les persones del col·lectiu LGTBI+ i, en especial, de les persones transsexuals aturades de Terrassa. L'objectiu és facilitar l'accés a contractacions de qualitat, estables, a través del contacte directe i personalitzat amb les empreses del territori i itineraris d'orientació laboral vinculats directament a ofertes de feina d'aquestes empreses o potenciant la seva emprenedoria.

Segons va explicar ahir la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Núria Marín, el projecte busca promoure la inserció sociolaboral mitjançant la col·laboració publicoprivada. En aquest sentit, Marín va destacar que "es treballarà amb les empreses per desenvolupar els continguts del programa i per aconseguir aliats en les contractacions dels i les participants". "Ho aconseguirem, també, fomentant l'eliminació d'estereotips, prejudicis i discriminacions LGTBI+ a la societat i a les empreses", va assegurar.

Així, d'una banda es fomentarà la contractació de les persones participants mitjançant col·laboracions amb empreses que vulguin intervenir en el projecte, analitzant els llocs de treball en clau competencial per tal d'assolir un encaix professional que beneficiï a ambdues parts. De l'altra, es duran a terme itineraris personalitzats d'inserció de les persones participants, amb accions concretes per augmentar el seu nivell d'ocupabilitat, amb processos de formació i acompanyament específic, tot dotant-les de les eines i coneixements necessaris per definir i executar el seu propi pla de recerca de feina.

Una elevada taxa d'atur

Segons va comentar la regidora de LGTBI+, Jennifer Ramírez, el projecte neix arran de les necessitats detectades en diferents sessions de la Taula del Pacte per la Diversitat Afectiva Sexual i d'Identitat de Gènere (DASIG). "Segons un informe del darrer any facilitat per l'UGT la Federació Estatal LGTB, la població trans té un índex de desocupació notablement superior a la mitjana, de fet es pot dir que duplica el de la població general. A més, un 42% de les persones LGTBI+ ha patit violència verbal en el seu centre de treball i quasi el 90% ha considerat alguna vegada que és un inconvenient pertànyer al col·lectiu a l'hora de formar part del mercat laboral", va ressaltar.

Les empreses que hi participin podran accedir a subvencions, bonificacions i dotacions econòmiques vinculades a la contractació. A més, en el marc del projecte, que compta amb el suport del servei de polítiques de gènere i entitats com lObservatori contra l'Homofòbia i el Col·legi d'Advocats de Terrassa, l'Ajuntament es compromet a aplicar la discriminació positiva en processos de selecció públics.

De moment, el Consistori ja té identificades una dotzena de persones que hi podrien participar però espera arribar a moltes més.