L'exposició Dinosaurs Tour arriba a Terrassa

22.04.2021 | 08:34

Dinosaurs Tour, considerada l'exposició més gran de dinosaures animatrònics, arriba aquest cap de setmana a Terrassa. Estarà instal·lada sota una gran carpa al centre comercial Parc Vallès des del 24 d'abril fins al 2 de maig.

Es tracta d'una mostra internacional que ha recorregut més d'una dotzena de països europeus, entre ells, França, Regne Unit, Alemanya, Polonia i Noruega. I compta amb una trentena de peces inèdites a mida real i anatòmiques, que simularan l'aspecte i el comportament dels dinosaures. Tal com indica el Comissari de l'exposició, Norman Tesser, "els visitants podran veure els últims avenços tecnològics. Els dinosaures que exposem es mouen, i fins i tot respiren".

D'entre la trentena de peces que hi haurà a l'exhibició prehistòrica, es podran veure Triceratops, Tiranosaurres, Protoceratops, Parasaurolofus, Estegosaurios, Diplodocus, Espinosaurio i el famós Tiranosaure Rex. "Els més petits de la casa es quedaran sorpresos. Els seus moviments són tan realistes que alguns nens i nenes creuen que són de veritat", explica Tesser.

Això no és tot, també es realitzaran projeccions didàctiques relacionades amb l'estil de vida d'aquesta fauna prehistòrica i, a més, hi haurà sorpreses.

D'aquesta manera, l'exposició combina l'entreteniment i la diversió per als més petits amb un factor pedagògic, "perquè aprenguin mentre es meravellen d'aquests gegants", explica Norman Tesser. Per tal que sigui més impactant i real, es recrearan els hàbitats naturals on vivien aquests rèptils terrestres.

"Serà un esdeveniment segur", així ho afirma el comissari de l'exposició, ja que –afegeix– "comptem amb un àmpli protocol amb més de 80 mesures de mitigació amb pautes a les diferents fases de l'esdeveniment".

A causa de la Covid-19 l'aforament serà més reduït i, per evitar les cues d'accés, s'han creat torns de visita. L'arribada dels visitants a Dinosaurs Tour serà esglaonada.

També s'han dut a terme altres mesures de prevenció. Per exemple, per evitar els contactes a les taquilles s'han rebaixat les despeses de gestió de venda d'entrades de la web. Així, els visitants es poden descarregar les entrades als seus dispositius mòbils i validar-les mitjançant un escàner, sense contacte.

Les entrades tenen un preu únic de 9 euros, tant per als adults com per als nens, i es poden adquirir tant a la pàgina web de l'exposició, www.dinosaurstour.com, com a les respectives taquilles. De tota manera, els menors de 2 anys hi podran accedir gratuïtament.

Es podrà visitar Dinosaurs Tour de dilluns a divendres de les 17 hores a les 21 hores, i els dissabtes, diumenges i festius de les 10 hores a les 14 hotes i de les 16 hores a les 21 hores.