El Govern permetrà desplaçar-se per tota Catalunya a partir de dilluns

EFE

22.04.2021 | 17:39

El Govern ha decidit aixecar el confinament comarcal i permetrà desplaçar-se per tota Catalunya a partir del proper dilluns, 26 d'abril, davant la situació "estable" de la pandèmia del coronavirus, encara que ha demanat mantenir la "precaució" per no haver de fer passos enrere.

Així ho ha anunciat en una roda de premsa la consellera de Salut, Alba Vergés, en una compareixença telemàtica al costat del titular d'Interior, Miquel Sàmper, per detallar les mesures restrictives i de mobilitat que relaxaran a partir del proper dilluns davant la bona evolució dels indicadors epidemiològics i l'increment de les vacunacions.

El confinament comarcal estava vigent a Catalunya des del passat 7 d'abril, quan el Govern va tornar a imposar aquesta restricció en la mobilitat després de permetre durant Setmana Santa la circulació per tota la comunitat, sempre que es limités a l'àmbit de les bombolles de convivència.

Reobre la restauració dels centres comercials

D'altra banda, el Govern ha autoritzat també la reobertura dels bars i restaurants que estan a l'interior dels centres comercials a partir del proper dilluns, en el mateix règim que la resta de la restauració: de les 7.30h a les 17.00h.

Així mateix, el Procicat manté el 30% de l'aforament en els comerços, però aixeca la limitació de 800 metres quadrats, al mateix temps que recupera la presencialitat en batxillerat i cicles formatius, ha explicat Vergés.