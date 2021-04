"Em vull vacunar!": la ciència feta conte

Emili González

22.04.2021 | 04:00

Quan la metgessa Cristina Cabeza, doctora adjunta del servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, va anar a vacunar-se del coronavirus, la seva filla gran, la Martina, la va acompanyar i va començar a fer-li preguntes. "Et farà mal?"; "Haurà de vacunar-se tothom?", l'hi demanava. Aquests i altres dubtes han servit l'especialista com a font d'inspiració per escriure "Em vull vacunar!", el conte que MútuaTerrassa ha editat aquest Sant Jordi com a relat guanyador de la quarta edició del concurs literari que l'entitat organitza cada 23 d'abril.

"En aquest moment de la pandèmia que vivim, vaig pensar que era una bona idea que el relat expliqués als nens i a les nenes la importància que té vacunar-se, tant a títol individual com col·lectiu, és a dir, de cara a la salut de tota la comunitat", explica la metgessa.

Fil argumental

La narració té com a protagonista la Martina, una nena de 6 anys a qui li toca rebre una "punxada" segons el calendari vacunal. A l'escola on va, cada setmana parlen de científics importants al llarg de la història, com Pasteur i Jenner.

Quan la mare recull la Martina i la seva germana Bruna a l'escola, aquesta última beu un bric de llet. Aprofitant-ho, la mare els explica com Jenner va descobrir l'antídot de la verola humana a partir dels seus estudis sobre la verola de les vaques.

"Gràcies a Pasteur i Jenner, als seus descobriments, i a les aportacions de tants altres investigadors, ara podem fer front millor a la pandèmia, a través de les actuals eines de vacunació; això també dona sentit al conte", comenta Cabeza.

Aquesta era la primera vegada que la metgessa es presentava al concurs que convoca l'entitat en què treballa des de fa més de 15 anys. "L'objectiu d'escriure el conte també era aproximar l'àmbit científic als infants; així quan siguin adults podran transmetre als seus fills que les vacunes són importants i segures", afegeix Cabeza, que com a metgessa de l'UCI ha viscut la cara més crua del coronavirus. "La primera onada va ser molt dura; com a professional mai havia vist res semblant", manifesta.

El conte "Em vull vacunar!" pot descarregar-se a partir de demà, diada de Sant Jordi, des de la web mutuaterrassa.cat. Les il·lustracions del llibre han anat a càrrec de Robert Cabeza, pare de la metgessa. L'edició del conte, un material divulgatiu que està destinat tant a famílies de pacients pediàtrics com a professionals de la salut, educadors i a la societat en general, coincideix amb la celebració de la Setmana de la Immunització que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) promou entre el 24 i el 30 d'abril.