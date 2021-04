Creix la pressió sobre les UCI, amb 22 pacients de Covid

Emili González

22.04.2021 | 04:00

L'ocupació de les UCI dels hospitals egarencs segueix a l'alça. Ahir tenien 22 pacients amb Covid ingressats, tres més que dilluns. A MútuaTerrassa, hi havia 12 pacients a l'UCI per coronavirus (tres més que a inicis de setmana). A aquests cal sumar els 8 malalts ingressats a intensius per motius diferents de la Covid (de fet, ahir l'UCI de Mútua va arribar al 100% de la seva capacitat, tot i que existeix un marge assistencial gràcies a la unitat de semicrítics).

Pel que fa a l'Hospital de Terrassa, ahir comptava amb 10 malalts a l'UCI per Covid, els mateixos que dilluns. A aquests cal sumar set pacients més atesos a intensius del centre sanitari per altres patologies. L'Hospital de Terrassa va inaugurar la setmana passada un espai polivalent preparat per atendre pacients en estat crític, i on per ara només hi ha malalts del servei d'Urgències.