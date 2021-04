Qualud rep un premi per una aplicació sobre salut mental durant l'embaràs

Emili González

21.04.2021 | 04:00

La depressió postpart, l'ansietat, els sentiments de soledat o de tristesa en els dies posterior a donar a llum (l'anomenat "baby blue") són alguns problemes emocionals que pot tenir la dona durant l'embaràs. L'empresa terrassenca Qualud va decidir crear una "app", Dana, amb l'objectiu d'oferir eines a les mares perquè cuidin de la seva salut emocional durant la gestació i en l'etapa posterior. L'aplicació està disponible per als sistemes operatius Android i iOS. Qualud acaba de rebre el premi IdeaUp Challenge d'Esade per tal proposta.

Aquesta acceleradora d'"start-ups" ha acollit, durant sis mesos, diversos equips que han desenvolupat una idea de negoci per tractar de cobrir una necessitat. Finalment, l'aplicació Dana de Qualud ha aconseguit el primer premi de l'IdeaUp Challenge i així podrà participar en nous programes d'acceleració empresarial.

15 cursos

"Som una empresa dedicada a de-senvolupar productes digitals especialitzats en l'àmbit de la salut, tant per a clients com productes propis", assenyala l'Adrian Dorado, dissenyador i un dels quatre socis de Qualud.

"La depressió postpart afecta al voltant d'un 15% de les dones, comptant només els casos que es diagnostiquen; i també poden aparèixer sentiments de culpa, de no estimar el fill o la filla, entre altres problemes emocionals", exposa Dorado. "Hem volgut crear una eina enfocada a la prevenció de les dificultats de salut mental, però també física i social, al voltant de la maternitat, i que abasti des de la preconcepció, a l'embaràs i el postpart", apunta.

Si obren l'aplicació, les dones poden consultar quinze cursos (des de Qualud ja anuncien que aquest nombre s'ampliarà en pròximes dates) per ajudar en la salut emocional de la mare. Aquesta opció inclou tant articles com sobretot àudios validats científicament "per tal que la mare busqui aquells indicis necessaris per fer, ella mateixa, un seguiment del seu estat emocional i obtingui un suport psicològic", manifesta.

Nova versió

L'emprenedor assenyala que a finals de maig trauran una nova versió de l'aplicació. Hi haurà un "xatbot" (és a dir, un programa que simula mantenir una conversa amb l'usuari), que es dirà com l'"app" mateixa, Dana. A més, en la nova versió es potenciarà la part social, és a dir, que les mares puguin compartir els seus sentiments amb d'altres dones que passen pel mateix moment vital.

"Més endavant, en següents versions de l'aplicació, hi afegirem altres funcions, com la teleconsulta o la intel·ligència artificial dins del 'xatbot', entre altres projectes. "A més estem en converses amb diferents hospitals per dur a terme un assaig clínic, segurament a finals d'aquest any, en què validarem 'app' científicament", indica.

L'equip de Qualud és jove. A més del dissenyador, l'Adrian Collado, també hi figuren l'Eudald Mas, CEO de l'empresa; una professional de la psicologia, a més d'un enginyer informàtic.