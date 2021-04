Un porc senglar a la zona baixa de la Rambla

21.04.2021 | 04:00

Un porc senglar al centre de Terrassa. Ahir, dimarts, a la nit, aquells que esgotaven els últims minuts abans del toc de queda es van veure sorpresos per la presència d'un porc senglar a la part baixa de la Rambla d'Ègara. Entre dos i tres quarts de deu del vespre, l'animal es va deixar veure a la zona enjardinada del tram final de la via, tocant a la rotonda del Doré. Com es pot veure al vídeo que acompanya aquestes línies, el porc caminava tranquil, segurament a la recerca de menjar.

De fet, es va moure, sense immutar-se per la presència humana, cap al Parc dels Catalans i la pujada del carrer Vallhonrat, mentre agents de la Policia Local intentaven que no es desplacés cap al nucli de la ciutat. Segons explica un testimoni, van fer-lo baixar Rambleta avall.

És possible que entrés a la trama urbana des de la zona boscosa ubicada darrere dels Jutjats.