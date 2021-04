L'Ajuntament rebutja compensar Satsa per les pèrdues del primer confinament

Laura Hernández

21.04.2021 | 04:00

La junta de govern de l'Ajuntament de Terrassa desestima la petició de la Societat d'Aparcaments de Terrassa S.A. (SATSA) de rebre una compensació pels ingressos no percebuts durant els mesos de març, abril i maig de 2020, coincidint amb l'estat d'alarma aprovat pel Govern central via decret llei. La societat estima que la pèrdua econòmica suma, en el cas dels tres pàrquings de la seva concessió –plaça Vella, Raval de Montserrat i plaça del Doctor Robert– 486 mil euros.

Satsa ha formulat una petició de reequilibri contractual en la gestió dels tres aparcaments i demana l'apreciació, per part de l'administració pública, d'impossibilitat d'execució de contracte, donada l'aturada d'activitat durant els primers tres mesos de l'estat d'alarma. La societat ha calculat que, durant aquest període, l'aparcament de la plaça del Doctor Robert va deixar d'ingressar 297 mil euros, l'aparcament de la plaça Vella 139 mil euros i al Raval de Montserrat, el pàrquing va perdre 50 mil euros.

Mesures compensatòries

L'Ajuntament de Terrassa s'empara en el Reial Decret Llei 8/29020 del 17 de març de 2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a la Covid, el mateix que esgrimeix Satsa, per desestimar la petició de l'operadora.

El decret contemplava mesures compensatòries per "als contractes de concessió d'obres, de concessió de serveis i de gestió de serveis", però l'acció de reequilibri contractual està subjecte a "la impossibilitat d'executar el contracte", en el cas dels aparcaments a la impossibilitat d'obrir els aparcaments, entén l'administració. "L'activitat no va ser objecte de suspensió –diu el dictamen municipal– i en conseqüència en els aparcaments (...) no es va donar una situació d'impossibilitat d'execució del contracte".

Durant els tres primers mesos de l'estat d'alarma els tres aparcaments de Satsa "van poder restar oberts i prestar servei i, de fet, així ho van fer". L'entrada de vehicles va caure radicalment, però "aquesta baixa demanda no és equiparable al requisit d'execució del contracte", argumenta l'administració municipal.

El reial decret preveu mesures compensatòries per pèrdues com l'ampliació de la durada del contracte o la modificació de les clàusules de contingut econòmic, ambdues rebutjades per l'Ajuntament. Els pàrquings de Satsa tenen un període d'explotació de 50 anys. El pàrquing de la plaça del Doctor Robert acaba la concessió el 2041, el de la plaça Vella l'any 2044 i el del Raval el 2048.

Es dóna la circumstància que l'Ajuntament de Terrassa és soci minoritari a la societat mixta Satsa, participada al 88,05% per Saba, al 10,75% per l'administració municipal a través de la societat municipal Egarvia, i per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, aquesta amb un 1,20% del capital social.