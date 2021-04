La Festa Major serà presencial a escenaris com la Seu d'Ègara

21.04.2021 | 20:42

Terrassa tornarà a gaudir d'una Festa Major presencial aquest estiu. Ho ha annciat avui la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, a la comissió informativa de Promoció Econòmica. L'Ajuntament ja té una primera estructura del programa, que inclou activitats a diferents punts de la ciutat.

"Buscarem la màxima presencialitat en tot el que es pugui", va dir ahir Boladeras. La política va explicar que la festa s'emplaçarà per temàtiques, "en espais de dimensions, perimetrats, la majoria a l'aire lliure". De moment només hi ha trascendit un emplaçament festiu. Serà la Seu d'Ègara i les activitats es desenvoluparan també a la plaça del Rector Homs.

Cultura té un primer llistat d'equipaments ciutadans on es concentrarà la Festa Major. El mapa de la festa no és tancat. "Anirem afegint equipaments culturals de la ciutat", va dir Boladeras, que ja té direcció, planejament i una estructura de la festa consensuada amb la Comissió de Festes i el servei de Cultura. En tots els equipaments festius "cada dia hi passaran coses".

Seran espais "acordió", equipaments o espais públics que puguin adaptar el seu aforament als canvis de directrius del Procicat. "Volem que si per Festa Major només estan permeses 400 persones, però finalment s'hi poden encabir 3 mil hi hagi la possibilitat", va dir Boladeras.

Les activitats de la festa encara no hi han transcendit. La regidora, però, va voler deixar clar que la participació de la ciutadania serà amb mascareta, respectant les distàncies de seguretat i amb cita prèvia, tal com marca el Procicat.

Boladeras no va ocultar ahir el seu entusiasme pel fet que la ciutat pugui recuperar, tot i que encara amb restriccions, un programa de Festa Major presencial i al carrer. No serà la festa tradicional, però intentarà superar la fórmula de festa confinada de 2020.

La darrera Festa Major de Terrassa va ser eminentment virtual i "confinada". El 14 d'abril, en ple confinament domiciliari, l'Ajuntament anunciava l'any passat que cancel·lava la festa gran i els actes al carrer. Cultura va dissenyar un programa al voltant dels protocols tradicionals, tot i que la ciutadania va haver de seguir les activitats per xarxes socials, per Canal Terrassa i la Ràdio Municipal.

El 2020, el cantant Miki Núñez va fer el pregó de Festa Major, el Drac va fer la baixada de Sant Llorenç sobrevolant la ciutat i el Jove Confinat es va seguir per streaming. Va ser una festa virtual, des del sofà de casa.