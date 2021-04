FEMvallès veu positiva però insuficient la Declaració de Martorell

21.04.2021 | 04:00

Fauna setmana els municipis de la segona corona demanaven tenir veu a la Regió Metropolitana en la presa de decisió sobre temes com les infraestructures, la mobilitat i les polítiques d'habitatge, entre d'altres. Ho feien amb una Declaració de Martorell que la plataforma FEMvallès valora com a "positiva, però insuficient".

L'entitat creu que en un moment com aquest "cal posar sobre la taula una nova institucionalitat" per a la Regió Metropolitana que permeti "mancomunar competències com la mobilitat, l'habitatge o la gestió del medi ambient". Sense aquest canvi, diu l'entitat, "no es podran resoldre les demandes de la Declaració de Martorell" i la nova Associació Arc Metropolità, que agrupa als municipis de la segona corona, "corre el perill d'esdevenir una Associació B30 '2.0'".

FEMvallès proposa un model de districtes metropolitans amb "competències pròpies i compartides". Aquest model superaria "la situació actual de corones perifèriques on es troben les ciutats de l'Arc Metropolità", aportant "una nova governança compartida i de proximitat" amb el territori a tota la Regió Metropolitana.

Aquests districtes metropolitans evitarien, a judici de la plataforma, la creació d'un únic govern regional "que englobés tota la regió i competís amb la Generalitat".

Manel Larrosa, arquitecte i membre de la junta de FEMvallès, ja apuntava dimecres de la setmana passada, coincidint amb la signatura de la Declaració de Martorell, que la declaració era "molt respectuosa amb l'AMB" i advertia que la reflexió sobre el paper dels municipis vallesans a la Regió Metropolitana "és molt més complexa".

Larrosa insistia en la idea que més enllà de tractar qüestions com els recursos, les prioritats de les inversions i els projectes, "cal abordar el tema de la governança. Cal superar el sistema de corones i avançar cap a una gran governança de tota la regió de Barcelona".

El barcelonès nord

Femvallès va reaccionar quan els alcaldes del Barcelonès Nord –Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona, van proposar la creació d'una nova institució supramunicipal. En un acte conjunt, els alcaldes i alcaldesses Xavier Garcia Albiol, Núria Parlon i Joan Callau van criticar la primera setmana d'abril la falta d'un ens que vertebri les polítiques socials, educatives i econòmiques al Barcelonès Nord d'ençà que es va dissoldre el Consell Comarcal, i van demanar resoldre-ho mitjançant el Consorci de Besòs o d'un nou organisme propi.

FEMvallès va proposar als tres alcaldes el seu model de districtes i ara, quan són els municipis de la segona corona els que es constitueixen en lobby i demanen un paper protagonista en la presa de decisions, la plataforma torna a defensar el seu model d'una governança basat en districtes que superin la dinàmica de les corones.