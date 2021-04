Emili González

20.04.2021 | 04:00

La iniciativa AmbOrgull, posada en marxa per dos joves egarencs per promoure la passió de ser de Terrassa, oferirà 3.000 punts de llibre aquest Sant Jordi. De fet es poden aconseguir des d'avui mateix a diferents llibreries de la ciutat (La Temerària, Cinta, Atenea, Synusia i Re-Read). "El nostre objectiu és donar suport al comerç local, en concret a les llibreries, en un moment en què la cultura ho passa malament per la pandèmia", explica en Gerard Rius, que juntament amb en Rubén Carreto van impulsar la plataforma el juliol passat.

AmbOrgull ha dissenyat dos punts de llibre diferents. Un, amb una il·lustració d'una rosa de Sant Jordi. I l'altre, amb una "provocadora" frase en la cara anversa, estimuladora de l'orgull egarenc: "Sant Jordi era de Terrassa i el drac de Sabadell". En el revers, un text explica que potser aquesta és una sentència inventada, però que podria ser veritat. "En el punt de llibre també ens presentem com a projecte; a més, inclou un codi QR que dirigeix al nostre enllaç d'Instagram", diu.

Primera acció

En aquesta xarxa social, AmbOrgull compta ja amb gairebé 2.800 seguidors (la iniciativa també està present a la resta de principals xarxes). "Aquesta és la primera acció concreta que duem a terme a la ciutat més enllà de la difusió a través de les xarxes socials del valor de ser de Terrassa", indica el jove. "A partir d'ara, començarem a establir sinergies amb altres sectors de la ciutat, des d'eixos comercials fins a l'Ajuntament, per treballar junts en la idea de l'orgull egarenc", comenta.

Als comptes i perfils d'AmbOrgull hi ha desenes de publicacions amb fotografies de racons únics de la ciutat, i de frases amb dites o anècdotes de Terrassa, totes en clau d'humor. Des d'AmbOrgull animen a tothom qui vulgui un punt de llibre a dirigir-se a algun dels establiments que els reparteixen i, de pas, a fer la corresponent compra d'un títol per Sant Jordi.

Els impulsors de la plataforma expliquen que els pròxims dies presentaran nous articles, que es vendran a través de la seva pàgina web (www.amborgull.cat). "Tots els nostres productes estan elaborats per empreses de Terrassa –assenyala Rius–. És una manera d'ajudar els negocis de la ciutat". A la web, hi trobem des de pòsters a dessuadores, passant per una bossa i mascaretes, entre d'altres.

Futurs premis

Rius i Carreto ja han pensat en noves iniciatives. "Una de les idees que tenim al cap és organitzar uns premis que potenciïn l'orgull egarenc i que es dirigeixin a joves emprenedors de Terrassa, tant perquè han impulsat projectes empresarials com socials", comenta.

Rius també explica que la idea de crear AmbOrgull va sorgir "d'una tarda d'estiu en la qual ens adonem que, a les persones del nostre entorn, cada vegada els agrada més dir que som de Terrassa quan ens movem pel món, en lloc de dir que som de Barcelona, com havíem fet tots durant molt temps". Aquest és un projecte que s'orienta només als terrassencs. "La nostra pretensió no és fer turisme", conclou.