Un pla per donar veu als barris disseminats

Laura Hernández

20.04.2021 | 04:00

La llarga reivindicació dels barris i les urbanitzacions situats a la perifèria de la ciutat i els nuclis d'habitatges disseminats demanant l'atenció de l'administració municipal ja té una proposta sobre la taula. L'equip de govern va presentar ahir el seu pla per a millorar els serveis i la cohesió social a aquests nuclis de població, que arrenca amb la creació d'una taula de treball conjunta que es reunirà un mínim de tres cops l'any i on es debatran els temes que inquieten els veïns.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el regidor d'Estructura Territorial, Districtes i Equipaments, Noel Duque, van presentar ahir el Projecte de millora dels serveis i la cohesió social als barris de baixa intensitat de població i disseminats de Terrassa. Afectarà 12.186 habitants, uns veïns que "tenen els mateixos drets i els mateixos deures que la resta de la població, però que mereixen un tractament concret", va dir Ballart.

L'alcalde va fer referència al fet que "per estar disseminats, aquests sectors no rebien bon tracte del govern local". La darrera setmana el seu executiu va mantenir una trobada amb representants de tots els sectors afectats pel pla i "la resposta va ser molt positiva. Tenen moltes ganes, força i energia per tirar endavant" aquest projecte.

Nuclis petits i grans barris

El pla afecta nuclis petits, com el conjunt d'habitatges de l'Agència d'habitatge de Catalunya situat a la Mancomunitat, i grans, com els barris de Can Parellada o les Fonts, passant per urbanitzacions com Can Palet de Vista Alegre o Can Gonteres i sectors limítrofs amb altres municipis com el Molinot (Vacarisses i Viladecavalls) o la Font de l'Espardenyera (Matadepera).

El terme de Terrassa té 70 quilòmetres quadrats i la ciutat 224 mil habitants, dels quals 12. 86 es beneficiaran d'aquesta iniciativa. Són veïns de nuclis amb orografia, necessitats i realitats socials diferents, però amb demandes coincidents. Als veïns de les urbanitzacions i els barris disseminats els preocupa la neteja viaria i la recollida d'escombraries, especialment la freqüència de pas dels camions i l'acumulació de residus. També el manteniment de l'espai públic i la mobilitat. Molts reivindiquen ampliacions en els itineraris del bus per donar una major cobertura.

La inseguretat és un altre dels problemes que inquieta a gairebé tots els barris disseminats. Els robatoris i els episodis d'incivisme inquieten als residents dels barris allunyats de Terrassa, que demanen càmeres de vigilància i més presència de la Policia Municipal.

No hi haurà districte 8

Noel Duque, regidor d'Estructura Territorial, va admetre ahir que la majoria "són temes històrics als quals hem de respondre com ciutat i no de forma desordenada". Després de la creació del districte 7 a Can Parellada i les Fonts, el govern va valorar la possibilitat de tancar el mapa territorial amb un districte 8 que agrupés alguns dels barris perifèrics: Can Palet de Vista Alegre, les Martines, les Carbonelles, Can Gonteres, la Font de l'Espardenyera i el Molinot.

L'alcalde va descartar ahir aquesta opció argumentant que, donat l'abast de nuclis disseminats, caldrà "un treball més ampli i no només de districte". Duque va afegir que "no abordem la creació d'un nou districte, però crearem una taula de treball per respondre a les necessitats específiques de cada territori".

La futura taula de treball tindrà representació municipal i veïnal i estarà coordinada des de l'Àrea d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana. Es podran formar grups de treball específics en funció dels temes que s'hagi de tractar.

Equipaments i cohesió veïnal

Entre els objectius que recull el projecte hi ha l'impuls dels equipaments ja existents i la valoració, en el marc del pla d'equipaments municipals i del Projecte de Desenvolupament Territorial, "la possibilitat de dotar d'algun equipament nou aquests nuclis".

De fet, el projecte de millora dels barris disseminats persegueix la doble fita de millorar l'oferta de serveis i fomentar el sentit de pertinença, treballant també la cohesió veïnal i social.

A banda de la creació de la taula de treball i l'impuls dels equipaments, el projecte fixa com a objectiu la creació d'un programa d'activitats que funcioni com a eina de dinamització comunitària.

D'aquesta manera, es valora la possibilitat d'agendar espectacles de teatre, concerts, itineraris saludables, revetlles i actes de cultura popular o fires de segona mà. També el desenvolupament de campanyes de sensibilització de la recollida selectiva, tallers de reaprofitament (conserves, compostatge) i la utilització d'aplicacions com Facebook, Instagram o Nextdoor per a consolidar la xarxa veïnal.