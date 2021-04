Nou empreses opten al servei de menjador escolar

Mercè Boladeras

20.04.2021 | 04:00

Compte enrere per la nova licitació del servei de menjador de les escoles públiques de Terrassa. L'Ajuntament ha rebut nou ofertes d'empreses que opten al servei i la regidoria d'Educació té la voluntat que el procés estigui resolt abans de l'estiu, de manera que l'adjudicatària ja se'n faria càrrec el curs vinent 2021-22.

La informació es va donar ahir a la comissió de Cicles de la Vida que presideix la regidora Teresa Ciurana, que a la vegada és la titular d'aquesta cartera. Va ser una resposta en el torn de precs i preguntes que va formular el regidor socialista Carles Lázaro. Per a Ciruana i el seu gabinet tècnic, el nombre d'empreses presentades (nou) representa un èxit de convocatòria.

El concurs públic es va anunciar el passat mes de gener, també en una comissió de Cicles de la Vida. Un fet que va causar sorpresa en l'oposició per considerar que la informació s'havia de donar primer a la comissió de menjadors. En aquell moment, Ciurana va destacar que posarien l'èmfasi en la millor d'aspectes tan bàsics com la qualitat alimentària i les prestacions del monitoratge.

Les beques

Aquesta és una de les licitacions que genera més expectació per la tipologia del servei i perquè hi ha molts usuaris, gran part dels quals tenen una beca. Precisament l'empresa actual, Serhs, va estar durant un temps en el punt de mira perquè en la seva oferta va incloure 500 beques de menjador cada curs amb l'import total.

Serhs ha complert, però en el seu inici aquest volum d'ajuts va ser qüestionat perquè superava el doble del que proposaven les altres empreses que es van presentar al concurs. Això va generar que partits llavors, en l'oposició, com Esquerra Republicana (ara al Govern), posessin en dubte l'escala de criteris que havia aplicat el govern municipal. És a dir, que es va arribar a dir que Serhs s'havia endut el concurs pel nombre de beques per sobre de la qualitat alimentària.

Ciurana va avançar ahir que a la convocatòria d'ara no s'ha posat cap nombre d'ajuts pel servei de menjador. "No hi ha cap número sinó que analitzarem el que proposin els licitadors. Això vol dir que es valorarà i haurà d'estar molt ben justificat per part seva, si no es pot invalidar considerant que és una oferta temerària", va dir.

Xarxa única i pública de 0 a 3 anys

a regidoria d'Educació creu que Terrassa podria tenir una xarxa única pública d'escoles bressol i/o llars d'infants. La idea la va llançar ahir la política municipal responsable, Teresa Ciurana, durant la comissió de Cicles de la Vida. El tema és un dels que s'estudiarà en el nou protocol que volen portar endavant l'Ajuntament i el departament d'Educació. En aquest sentit, Ciurana va avançar que aquest protocol hauria de recollir convenis específics amb recursos econòmics sobre diversos aspectes com, per exemple, els plans d'entorn, les obres i manteniment, la inclusió, la Formació Professional i els menjadors escolars. Per altra banda, a la comissió també es va informar que s'estudia un projecte de segona oportunitat que reforci i agrupi totes les accions destinades a combatre l'abandonament durant i després de l'ESO. També es va anunciar que es vol fer un nou pla d'educació de ciutat donat que l'anterior és de 2003 i s'ha d'actualitzar.