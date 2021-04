Els bombers acaben la investigació dels gasos tòxics

Javier Llamas

20.04.2021 | 04:00

L'Ajuntament prossegueix amb les seves investigacions, expedients i anàlisis de mostres, però els bombers donen per conclòs ja el seu treball d'inspecció del subsòl de Segle XX per trobar l'origen dels gasos tòxics que des del dissabte 10 d'abril, i pràcticament fins al dimecres passat, van generar molèsties a desenes de veïns i treballadors del barri. Alguns presentaven irritació en els ulls i la gola, mal de cap, fins i tot dificultats respiratòries.

El Consistori ha destacat aquest dilluns que les queixes veïnals no es reprodueixen precisament des del dimecres, quan els bombers i tècnics de Medi Ambient que van revisar tant els embornals com l'interior d'algunes indústries van detectar suposades irregularitats en una empresa. S'havia localitzat un excés de greix alimentari en col·lectors, la qual cosa podia constituir un dels factors d'explicació de la creació dels gasos tòxics que es van estendre per les clavegueres i ascendien pels desguassos dels edificis. El govern local va aclarir que de la incoació d'aquest expedient no s'inferia que la indústria en qüestió fos la culpable d'un abocament que directament originés les emanacions.

En les primeres anàlisis es van detectar altes concentracions de matèria orgànica i d'àcid cianhídric, cianur d'hidrogen diluït en aigua, però encara no ha transcendit quina substància va generar els efluvis. Si és que es pot parlar de substància concreta, i no d'una concatenació d'agents en una xarxa de clavegueres que, com sosté l'associació de veïns, aguanta des de fa dècades una gran pressió en una zona en què cohabiten veïns i indústries.

Els bombers han tornat a la zona per mesurar de nou els nivells d'elements químics amb aparells explosímetres. L'àrea municipal de Medi Ambient va anunciar que els bombers van donar ahir per acabada la seva intervenció en aquest episodi de contaminació i van traspassar la competència sencera a l'Ajuntament, que seguirà amb les indagacions tenint en compte, diu, les empreses susceptibles de fer abocaments a la xarxa general.