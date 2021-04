Als veïns els preocupa la inseguretat, el servei de bus i els residus

Laura Hernández

20.04.2021 | 04:00

Dels barris, urbanitzacions i nuclis disseminats de Terrassa el nou districte 7, amb Can Parellada i les Fonts, és el més densament poblat, amb 8.969 habitants dels 12.186 que viuen al conjunt de sectors. Fora d'aquests dos àmbits, el nucli més poblat és Can Palet de Vista Alegre, amb 1.459 habitants i, a banda dels petits punts de cases disseminades, els més petits demogràficament són Vista Alegre, amb 101 veïns, i el Pla del Bon Aire-el Garrot, amb 113.

Aquest és també el sector amb una edat mitjana més elevada, per sobre dels 50 anys –al barri hi ha una residència de gent gran–, mentre que els barris més joves són Can Palet de Vista Alegre i les Fonts, on la mitjana d'edat es situa per sota dels 40 anys.

Pel que fa a les principals preocupacions i reclamacions del veïnat, la contrastada idiosincràsia de cada sector fa que les necessitats siguin diferents. Aquest és un resum d'algunes de les qüestions que els veïns ja han plantejat a l'Ajuntament i que haurà de debatre la futura taula de treball:

Nucli de la Mancomunitat

Els veïns demanen tenir nomenclatura pròpia i aparèixer als mapes digitals. També plantegen la necessitat de millorar la il·luminació per evitar la botellada diària i denuncien la constant descàrrega de mobles i materials de la construcció a la zona de contenidors del barri.

Can Palet de Vista Alegre, les Martines, les Carbonelles i Vista Alegre

El mal estat de l'asfalt, la manca d'enllumenat i demana la pacificació del trànsit a la C-243 són reivindicacions coincidents dels quatre barris. També plantegen la instal·lació de càmeres de seguretat i patrullatge policial, a banda d'allargar els recorreguts del transport públic.

Can Gonteres, els Caus-els Pinetons, Pla del Bon Aire-el Garrot i el Molinot

Plantegen manca de voreres i d'enllumenat, mal estat de l'asfalt i dels accessos al barri per Can Boada i per la B-40. Demanen més freqüència en la recollida de residus i els inquieta la presència de porcs senglars.

Font de l'Espardenyera

Als veïns d'aquest carrer de Terrassa a Matadepera els preocupa la inseguretat i demanen càmeres de seguretat.

Can Parellada i les Fonts

Els veïns de Can Parellada demana la construcció del pont del carrer d'Itàlia i la millora del pont de França, així com la pacificació de l'avinguda del Vallès. Al barri hi ha problemes de pressió d'aigua a alguns habitatges i plagues de rosegadors. El barri planteja la necessitat d'una biblioteca. A Les Fonts necessiten que el bus arribi al barri de Sant Pere, que es refaci la passarel·la de FGC i que es revisi el pont de mossèn Perramon. També proposen la pacificació de la carretera de Rubí i passar a ser zona tarifària 2.