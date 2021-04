Retencions a la C-58 i la C-16

Circulació amb retencions (Retenció): C-16 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | Sentit Sud cap a BARCELONA, VIA AUGUSTA-UN CARRIL TALLAT | Punt km. 9.2-12 | 07:58

Trànsit i transport públic

19.04.2021 | 07:47

Segons informa el Servei Català de Trànsit, aquest matí es registren retencions a diversos punts de la C-58. En sentit sud, és a dir, direcció Barcelona, la circulació és lenta del quilòmetre 0,5 al 4,5, a Montcada i Reixac. En sentit nord, hi ha retencions del quilòmetre 3 a l'1, a Montcada i Reixac, cap a Terrassa, i del 6,5 al 5, a Ripollet, cap a Terrassa i l'enllaç amb l'AP-7.

Pel que fa a la resta de vies que passen per la nostra comarca, a la C-16 sentit sud hi hagut una avaria en un vehicle que ha portat a tallar un carril, cosa que provoca retencions del quilòmetre 9,2 al 12, a Sant Cugat del Vallès, cap a Barcelona i la Via Augusta.

A la B-30 sentit sud, el trànsit és dens del quilòmetre 10 a l'11,2, a Barberà del Vallès, direcció Tarragona.

Els trens de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) circulen amb normalitat, i els de les línies R4 i R12 de Rodalies, també, segons comuniquen ambdós operadors.

Quant als autobusos urbans de Terrassa, les parades Concili Egarenc, Segle XX i Arxiu Comarcal de l'L9 queden anul·lades degut a un tall per obres al carrer de Navas de Tolosa, fins al 15 de juliol. Els autobusos urbans d'aquesta línia es desviaran pels carrers del Pare Font i de Sant Sebastià. Així, Tmesa recomana dirigir-se als pals provisionals situats al carrer del Pare Font, al carrer de Sant Sebastià o al carrer del Tren de Baix.

TGO recorda que l'M7 (Terrassa - Ullastrell) avança cinc minuts les sortides de Terrassa. Les línies d'autobús exprés entre Terrassa i Barcelona e2.1 i e2.2 de Moventis funcionen segons l'horari previst.