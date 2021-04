"Sant Jordi era de Terrassa i el drac de Sabadell", el punt de llibre per fomentar la compra local

Redacció

19.04.2021 | 11:41

AmbOrgull, el projecte que dos joves terrassencs van posar en marxa fa uns mesos per reivindicar l'orgull de pertinença a la ciutat, regalarà 3.000 punts de llibre coincidint amb la diada de Sant Jordi a través de les petites llibreries locals de Terrassa amb l'objectiu de fomentar la compra a aquests establiments.

S'han dissenyat dos models: el primer, amb la frase en clau d'humor "Sant Jordi era de Terrassa i el drac de Sabadell" i l'altre, amb una il·lustració de la rosa de Sant Jordi. Ambdós es podran aconseguir de manera gratuïta a partir d'aquest dimarts a les llibreries Cinta, La Temerària, Atenea, Synuisa i Re-Read.

Gerard Rius i Rubén Carreto, els impulsors de la iniciativa, expliquen que "davant d'una festa tan important i sabent la delicada situació que ha viscut i viu el sector cultural del nostre país, crèiem que era necessari fer una petita acció com aquesta per tal de fomentar la compra a les petites llibreries locals". Així doncs, animen a tothom que vulgui un dels seus punts de llibre es dirigeixi a qualsevol de les llibreries que el repartiran i aprofitin la visita per fer la compra del llibre de Sant Jordi en aquell establiment.