44 petites històries en un llibre sobre el passat de Terrassa

Emili González

19.04.2021 | 19:33

Recompondre el passat de la ciutat a través dels records i els testimonis de 44 egarencs. És el viatge que proposa el llibre "Terrassa fa memòria", editat pel partit Tot per Terrassa. L'alcalde Jordi Ballart, president de la formació, va ser l'encarregat de presentar ahir el títol de forma telemàtica.

"Aquest és un llibre que parla sobre una part de la història de la nostra ciutat, dels nostres carrers, d'esdeveniments cabdals ocorreguts a Terrassa i explicats a través de persones que els van viure", va indicar Ballart.

"Cada carrer, cada barri, cada botiga, cada plaça de Terrassa poden representar records de la infantesa, moments del passat; aquest és l'eix vertebrador del llibre, que fa memòria de la història de la ciutat a través de persones, i també d'imatges", va afegir.

La fotografia té un paper cabdal en el projecte, que en part ha estat coordinat per Eva Priego i Pilar Álvarez. Les imatges han anat precisament a càrrec d'Eva Priego, "fotògrafa, retratista i ciutadana de Terrassa", tal com ella mateixa es va definir durant la presentació d'ahir. "També hem fet l'exercici d'imaginar com aquells records del passat es podien traslladar a l'espai actual de la ciutat, en un viatge en el temps", va indicar Priego.

Més enllà

"No volia fer una simple foto d'un carrer, sinó anar més enllà; volia captar les persones sempre que fos possible", va assenyalar. La fotògrafa egarenca també va afirmar que una de les 44 històries és seva, "i que era un petit homenatge a totes les persones que en el seu dia van venir d'Andalusia", en un sentit record a la seva àvia.

L'escriptor Jordi Torrents ha donat homogeneïtat als textos, entre els quals també hi ha un relat vinculat a La Maurina, "un barri –va dir l'autor– en què molta gent ha anat descobrint els petits carrerons que s'amaguen entre carrers més grans; són carrerons que tenen una estètica de poble i que són els protagonistes d'una altra de les històries". Aquest és el segon llibre editat per Tot per Terrassa, després de "Truites per la convivència amb Jordi Ballart", del 2019.