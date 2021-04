La Unió de Periodistes Valencians reconeix Mireia Comas

Laura Massallé

17.04.2021 | 04:00

La Unió de Periodistes Valencians lliurarà el 3 de maig el Premi Llibertat d'Expressió 2021 a la fotògrafa egarenca Mireia Comas, que va ser detinguda quan cobria un desnonament a Terrassa el 13 d'octubre de 2020, com a figura representativa dels periodistes i fotoperiodistes que han sofert les conseqüències de l'encara vigent Llei Mordassa.

El premi té un esperit col·lectiu aquest any, però la direcció de la Unió de Periodistes ha decidit personalitzar-lo en la fotoperiodista, per la qual la Fiscalia i l'acusació demanaven un any de presó i una multa de 170 euros per una presumpta agressió a una agent dels Mossos d'Esquadra mentre cobria un desnonament. Els fets no van poder ser provats i el 17 de desembre Comas va ser absolta.

Segons explica la Unió de Periodistes Valencians, el de Mireia Comas "és només un exemple dels efectes de la Llei Mordassa contra els professionals de la informació i per extensió contra la llibertat d'informació i el dret a informar". "Cada vegada amb més freqüència coneixem casos de periodistes detinguts, colpejats, processats... Per aquest motiu amb el guardó d'enguany volem reivindicar la derogació d'aquesta llei perversa", comenten.

"Em sembla molt bé que sigui un premi coral perquè aquestes són situacions que pateix tota la professió", diu Comas. "Em fa il·lusió que hagin pensat en mi per recollir-lo, però seria millor no haver-ho de fer. L'ideal seria que es respectés la llibertat d'informació", sosté.