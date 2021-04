Treballs de recerca amb premi

L. M.

17.04.2021 | 04:00

Una Terrassa sense turismes de combustió, el vot electoral als 16 anys, el Jardí de les Delícies, el Remdesivir i les emissions radioionitzants. Aquests són els temes objecte dels projectes guardonats en la 21a edició dels Premis als treballs de recerca lliurats ahir per l'Ajuntament de Terrassa i el Centre de Recursos Pedagògics de Terrassa, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Viladecavalls. Uns reconeixements que a partir d'ara es coneixeran amb el nom de Joana Biarnés.

Diversos alumnes de 5è i 6è de Primària de l'Escola Sant Llorenç del Munt van ser els encarregats d'anunciar els guanyadors en una gala que es va celebrar en format telemàtic i va estar produïda pel mateix centre educatiu.

En la categoria de temàtica local el premi va recaure en Kiril Quílez, del Col·legi Sagrat Cor, per al treball titulat "¿Cómo sería una Terrassa sin turismos de combustión?". En la de Batxillerat social i humanístic, el guardó va ser per a Ona Buñesch, Martí Serret i Arnau Sors, de l'Institut de Viladecavalls, com a autors de "I els joves què? El vot electoral als 16 anys".

Esteban Rodríguez, de l'Institut Cavall Bernat, va rebre el premi de la categoria de Batxillerat artístic i escènic per "El Bosco & El Jardí de les Delícies". Marc Herradón, de l'Institut de Terrassa, va ser el guanyador en la categoria de Batxillerat científic amb "El profàrmac Remdesivir com a tractament per a la Covid-19"i Maria Sánchez, del mateix centre, de la categoria de Batxillerat tecnològic per "Emissions radioionitzants a la hipogea catalana".

Enguany s'hi havien presentat 26 treballs de 33 alumnes.