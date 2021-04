Terrassa i Sabadell sumen forces per a la transformació de l'N-150

Redacció

17.04.2021 | 14:00

Els alcaldes de Terrassa i Sabadell, Jordi Ballart i Marta Farrés, van mostrar aquest divendres el seu compromís amb el projecte que el Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci de Residus impulsen per transformar l'entorn de l'N-150, un projecte que inclou nou actuacions urbanístiques, ambientals i socials que es presentarà als fons europeus Next Generation.

Ahir, divendres, els alcaldes, el president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, i representants de diverses institucions van fer una visita sobre el terreny i van manifestar el seu compromís amb la iniciativa, batejada com a Parc Vallès Circular. En l'àmbit dels residus, la proposta pretén que la comarca arribi al 75% de la recollida selectiva –ara està entorn del 40%– amb l'aplicació de sistemes intel·ligents a la recollida selectiva. També amb una ampliació significativa de l'actual planta de tractament de la fracció orgànica de Can Barba, que passaria a tenir capacitat per a 50 mil tones. També amb la incorporació d'una planta de biorefineria que injecti biogàs a la xarxa, una planta de serveis a les petites i mitjanes empreses, una de voluminosos i una per a la fracció tèxtil.

L'ampliació de la planta de Can Barba permetria absorbir tota la matèria orgànica que es reculli separadament, augmentar la producció de biogàs i amb ell alimentar la flota de recollida de residus. El projecte incorpora la transformació del nus de l'N-150 a l'altura de Mercavallès, de tal manera que connectaria amb el Parc Agrari de Sabadell i amb l'Anella Verda de Terrassa. Des del punt de vista energètic, es crearia una comunitat energètica a la zona, amb la transformació de Mercavallès en un mercat circular amb serveis afegits.

Paper aglutinador

Quan el Consell Comarcal es va plantejar el projecte, va comentar ahir el president Ignasi Giménez, "ens vàrem adonar que havíem de tenir un paper aglutinador, de suma". Els projectes que aspiren als fons Next Generation, va afegir l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, "ens ofereixen una magnífica oportunitat per cooperar entre municipis", just "el que volem fer en tot l'àmbit que limita entre Sabadell i Terrassa, a la zona de l'N-150", va concloure l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés