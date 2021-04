Surt a concurs el projecte dels darrers trams de l'Anella Verda

Redacció

17.04.2021 | 14:04

El projecte per a l'arranjament dels dos darrers trams pendents d'urbanització de l'Anella Verda, el cinturó de 35 quilòmetres que recorre l'entorn natural i agrícola de Terrassa, surt a concurs. Es tracta dels trams 4 i 5 i té un pressupost de 45 mil euros. L'anella Verda dóna tota la volta a la ciutat i està dividida en cinc trams. El primer (7,5 km) ja està executat, les obres del segon (4,5 km) començaran a finals d'any i el tercer (5 km) s'executarà més endavant.

El tram 4 té una longitud de 10,2 quilòmetres i està situat al sud de la ciutat, entre la carretera d'Olesa, al barri del Roc Blanc, i el carrer de Baix Riera, al barri de les Fonts. Es pot accedir des dels sectors de Can Poal, Can Palet de Vista Alegre, des de La Cogullada i des del Segle XX. L'itinerari discorre per trams de camins ja existents i per trama urbana.

Pel que fa al tram 5, comença al carrer de Baix Riera i continua fins a Can Figueres del Mas, a Torrebonica. En aquest cas es tracta d'un recorregut de 7,3 quilòmetres al que es pot accedir des del Camí dels Monjos, des del parc de la Serra de Galliners, des del carrer de La Floresta, la Verneda de Can Sabater i des de la roureda de Can Badiella. Els redactors del projecte d'arranjament dels trams 4 i 5 hauran de tenir en compte les peculiaritats del camí circular de Terrassa.

Restaurar zones degradades

El projecte haurà de tenir en compte els impactes ambientals de l'ús públic del camí, sobretot a les franges de vegetació de ribera dels diferents cursos d'aigua i als camps de conreu. Les obres han de permetre restaurar les zones degradades, localitzar espais d'estada i miradors per gaudir de l'entorn natural.

La major part del recorregut transita per camins de titularitat pública. L'equip redactor plantejarà mesures per evitar el trànsit de vehicles de motor per l'Anella Verda.

El camí circular de Terrassa és un espai no urbà de 4.400 hectàrees. Inclou més de mil hectàrees de camps de correu i gairebé 400 hectàrees de rieres i torrents.El seu arranjament global permetrà garantir els connectors ecològics i fomentar l'ús social de l'entorn.