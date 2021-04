Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, és nomenat arquebisbe de Sevilla

Aina Pascual

17.04.2021 | 16:20

La Santa Seu ha fet públic, a les 12 hores d'aquest dissabte al Bisbat de Terrassa, que el Papa Francesc ha nomenat l'actual bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, arquebisbe de Sevilla. Fins a la seva presa de possessió, que està prevista per al dissabte 12 de juny, serà administrador diocesà de Terrassa.

Saiz Meneses considera aquest futur servei com "una nova trucada a la missió que encomana el Senyor als seus apòstols; una trucada que com tot cristià vaig rebre en el baptisme a l'apostolat i la sanitat, i que es va concretar en el camí de la vocació sacerdotal". "Tinc present vivament el passatge evangèlic de la crida dels apòstols", ha dit en les seves primeres paraules com a arquebisbe electe als diocesans de Sevilla, a qui convida a "remar mar endins enmig d'unes aigües no sempre fàcils i, a vegades, tumultuoses, com les que ara ens estan assotant amb la pandèmia i la crisi sanitària, econòmica i social que està provocant". "Les conseqüències han de ser per a nosaltres com un repte a què hem de donar resposta des de la fe, l'esperança i la caritat", ha expressat.

El lema episcopal del fins ara bisbe de Terrassa és "Mar endins", ja que "representa l'actitud amb la qual tots nosaltres ens hem endinsat en la tasca apassionant d'obrir nous camins al Senyor a través de la diòcesi", la mateixa -ha assegurat- que tindrà com a arquebisbe de Sevilla.

En el seu discurs, Saiz Meneses s'ha adreçat també als feligresos de la que ha estat fins ara la seva diòcesi com a bisbe residencial donant gràcies a Déu pel camí recorregut des dels inicis de la vida diocesana i ha remarcat la creació del seminari i la potenciació de la pastoral vocacional. "Al llarg d'aquests anys he ordenat un bon nombre de preveres joves que són un veritable signe d'esperança enmig del nostre món", ha indicat. Alhora, ha remarcat la potenciació de la "formació i educació cristianes a través de la catequesi, les escoles diocesanes, parroquials i religioses, i especialment tot el treball de Càritas, actualment més necessari encara a causa de les crisis sobrevingudes amb la Covid-19".

Mons. Josep Àngel Saiz Meneses va prendre possessió de la diòcesi de Terrassa el 25 de juliol de 2004, i ha complert gairebé 17 anys de pontificat. Ha estat el primer bisbe de la nova diòcesi erigida per Sant Joan Pau II, el 15 de juny de 2004, amb la butlla Christifidelium salutem.

Al llarg de la seva trajectòria com a bisbe de Terrassa, es destaca la creació del Seminari diocesà, l'organització de la Cúria diocesana, la creació de quatre noves parròquies, la potenciació de la tasca de les delegacions episcopals, la creació de Cáritas Diocesana, l'inici de les visites pastorals i la promulgació de tres plans pastorals. A més, com a bisbe de Terrassa ha publicat cinc cartes pastorals: "Testimonis de Jesucrist en la societat del segle XXI", "Mare de Déu i mare nostra", "L'alegria del sacerdoci", "Pastoral juvenil i pastoral vocacional a la llum de la JMJ" i "Una Església samaritana per a un temps de crisi".