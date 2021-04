L'alcalde planta l'oposició a la junta sobre les vacunes sobrants

Laura Hernández

17.04.2021 | 04:00

La junta de portaveus extraordinària sobre l'excedent de vacunes del Consorci Sanitari de Terrassa es va tancar ahir sense la presència ni de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ni del president del CST, el terrassenc Jordi Labòria, tal com havia demanat l'oposició. El primer, va dir la portaveu municipal, Núria Marín, va faltar "per problemes d'agenda" i el segon va declinar argumentant que "ja havia donat totes les explicacions".

La "plantada" no va agradar al PSC ni a Ciutadans, que van titllar de "greu, molt greu" i van acusar Ballart "d'amagar el cap sota l'ala. Tenia una reunió amb un estudiant. Era més important que estar aquí?", va preguntar el portaveu socialista Marc Armengol.

Sobre la incompareixença de Labòria, Armengol va afirmar que "si no té res a amagar hauria d'estar aquí. Com que sap quina serà la pregunta, no ha volgut venir".

La pregunta, van reiterar ahir Javier González, portaveu de CS, és si " algun membre, exmembre o familiar del consell del CST s'ha vacunat amb les dosis sobrants".

El govern va reiterar ahir que continua sense rebre resposta del CST. De fet, el mateix alcalde va traslladar el tema a la consellera Alba Vergés, que dijous va visitar el Consorci. Segons va explicar Marín, la titular de Salut "va respondre a l'alcalde que el CST s'havia cenyit als criteris mèdics que es van establir" i va apel·lar "a la protecció de dades" per no donar noms.

Sense l'alcalde ni el president del CST, l'encarregat d'informar dels fets als portaveus va ser ahir el director del gabinet d'alcaldia, Josep Manel Rodríguez.

El tècnic va defensar l'honorabilitat de la gerència del CST i va explicar que el 8 de gener, el Consorci va vacunar a residents i professionals sanitaris i sociosanitaris, tal com marcaven els criteris de vacunació. Amb les dosis sobrants, van avançar uns dies la vacunació de professionals del CST. Tot i així van sobrar vacunes. Després de consultar a CatSalut, que va informar que no hi havia altres pautes de priorització, el CST "va establir criteris assistencials i de prioritat clínica". En base a ells va vacunar "pacients ingressats en planta de geriatria, majors de 65 anys i malalts amb patologies cròniques". D'aquesta manera "es van aprofitar totes les dosi", va explicar Rodríguez.

Els grups van donar per bones les explicacions del tècnic, però l'oposició insisteix que el consell del CST respongui a la seva pegunta. Ahir, els portaveus ho van fer. Tots van afirmar que no s'havien vacunat.