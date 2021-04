L'activitat a Urgències creix i afegeix tensió als hospitals

Emili González

17.04.2021 | 04:00

El nombre d'usuaris que acudeixen a Urgències per problemes de salut no relacionats amb la Covid tendeix a assolir els nivells previs a la pandèmia, després d'un any en què aquesta primera atenció hospitalària s'ha vist del tot alterada pel coronavirus. Així, la xifra de pacients no-Covid en aquests serveis s'aproximen als que hi havia el 2019 per a aquesta època de l'any, cosa que afegeix més càrrega assistencial a uns centres sanitaris que ja compten amb una pressió alta de pacients Covid.

En el cas de l'Hospital de Terrassa, l'activitat a Urgències ha arribat ja a la normalitat i, dins de la varietat de patologies pròpia de l'àrea, destaca la presència de pacients amb insuficiències cardíaques. "En la primera onada de la pandèmia va desaparèixer l'atenció a Urgències de malalts que no fossin de Covid", indica el doctor Jaume Boadas, director assistencial del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). "En la segona i la tercera onada, a Urgències hi havia un 30% menys d'activitat respecte als nivells previs a la pandèmia, però des de fa dues setmanes ja estem al 100%", diu.

En el cas de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, la recuperació de la unitat d'Urgències s'acosta al 85%. "L'assistència del pacient crític s'ha reprès i això fa que s'incrementi la pressió hospitalària; i no cal oblidar que a les UCI també atenem pacients per patologies diferents del coronavirus; dijous, a intensius en teníem set d'aquest tipus; i set més amb la Covid", assenyala el doctor Josep Trenado, cap del servei de l'UCI de MútuaTerrassa. La capacitat total de l'UCI en aquest hospital és de 20 llits.

En només una setmana (del divendres 9 d'abril i fins ahir mateix), el nombre de pacients amb coronavirus als dos hospitals terrassencs ha passat de 98 a 123. El que més han pujat són els ingressos a planta. "Les darreres setmanes s'ha incrementat el nombre de pacients amb Covid quan l'hospital encara no s'havia buidat de les persones ingressades de l'onada anterior", diu el doctor Trenado.

Estabilització

Pel que fa a l'ocupació de les UCI per part de malalts amb coronavirus, l'última setmana s'ha produït una estabilització als dos centres sanitaris. Divendres 9 d'abril n'hi havia 16 i, just ahir, 17. A intensius de l'Hospital de Terrassa, per exemple, ahir hi havia 10 pacients amb Covid, que se sumaven a cinc més amb altres patologies. Aquest centre sanitari ha ampliat aquesta setmana la seva capacitat de l'UCI, afegint-hi dos llits addicionals (ahir en tenia ocupats 15 de 16).

"Encara en podríem afegir dos més i arribar fins als 18", explica el doctor Boadas. A més, l'Hospital de Terrassa va estrenar dijous un espai annex de 28 llits que poden funcionar com a UCI si fos necessari, tot i que de moment tan sols atén usuaris d'Urgències.

Setmana santa

"Tot i que en les últimes setmanes hi ha hagut més ingressos que altes per Covid, la situació encara és assumible per a l'hospital", explica el doctor Boadas. "A planta encara tenim un cert marge de maniobra, tot a l'UCI aquest és menor", indica. El metge també afegeix que "cal veure definitivament quin és l'impacte que té la Setmana Santa en els ingressos per Covid; hem d'esperar fins a inicis de la setmana vinent".

Dijous, en la seva visita a l'Hospital de Terrassa, la consellera de Salut, Alba Vergés, va indicar que per ara no s'observa un impacte significatiu en els nous contagis de Covid arran de la Setmana Santa.

Pel que fa a la detecció de positius, ahir va acabar a Terrassa el cribratge impulsat pel Departament de Salut als campus de la ciutat. L'últim en dur-lo a terme ha estat la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) on, segons les dades provisionals, 734 persones van sotmetre's a les proves.