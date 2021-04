Javier Llamas

17.04.2021 | 04:00

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres tres persones en una espectacular operació contra el tràfic de cocaïna a Ca n'Aurell. Els agents han entrat en un habitatge okupat del carrer de Galvani, en el qual han confiscat cocaïna, bàscules de precisió, diners i una llança artesanal.

La unitat de recerca de la comissaria de Terrassa portava setmanes amb l'activitat d'aquest pis en el punt de mira. Els agents havien vigilat l'edifici, d'una dotzena d'habitatges, la gran majoria ocupades il·legalment des de fa anys, i van recopilar indicis del suposat narcotràfic que es desenvolupava en un dels pisos, situat en els baixos de la finca. Per descomptat, el subministrament elèctric estava punxat.

Per la zona es veia amb molta frequència visitants d'altres llocs que entraven i sortien de l'edifici. Després de les indagacions, el sovinteig de drogues estava acreditat per als mossos, que van demanar a un jutjat d'instrucció la pertinent autorització per entrar en l'immoble i escorcollar-lo. El dia triat per a l'operatiu va ser divendres. L'hora: uns minuts abans de les 6 del matí. La irrupció dels agents havia de ser ràpida, per sorpresa. I així va ser. Van rebentar la porta.

La intervenció ha comptat amb el suport d'efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i amb la participació de la unitat canina per a una minuciosa inspecció del pis. Els mossos van romandre al carrer de Galvani unes quatre hores. A les 8 van sortir amb una dona detinguda. Després va arribar el torn d'altres dos individus. La instrucció determinarà el presumpte grau d'implicació de cada imputat en el delicte contra la salut pública, de tràfic de drogues, que s'atribueix als encausats. Els mossos van requisar cocaïna, tant en paperinas com sense manipular, dues bàscules de precisió i una mena de llança d'elaboració artesanal, segons fonts pròximes al cas. Els tres detinguts van ser traslladats a la comissaria de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) per a la instrucció de diligències abans que els mossos els passin en les pròximes hores a disposició judicial.