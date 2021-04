Tània Estapé, referent de la psicooncologia

Emili González

16.04.2021 | 04:00

L'egarenca Tània Estapé és la nova presidenta de la Societat Espanyola de Psicooncologia. Així ho han decidit els membres de l'entitat, que aquesta setmana han celebrat el seu novè congrés de forma telemàtica. Estapé, de 56 anys, era fins ara la vicepresidenta segona de la societat i substitueix en el càrrec la doctora Agustina Sirgo.

Estapé porta tota una vida professional dedicada a la psicooncologia, una especialitat que s'ocupa de l'atenció psicològica del pacient amb càncer.

Doctora en Psicologia i especialista en Psicologia Clínica, la terrassenca també és la coordinadora de psicooncologia de la Fundació Fefoc (www.fefoc.org), una entitat el director científic de la qual és el seu pare, el prestigiós oncòleg egarenc Jordi Estapé.

"El meu pare sempre parlava del vessant més humà del càncer i de seguida em va interessar molt aquesta part més psicològica, de com afecta la malaltia tant el pacient com la seva família", indica.

Estapé també és codirectora del Màster en Psicooncologia de la Universitat de Barcelona i docent col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. "El que més m'agrada de la meva especialitat és tractar amb les persones supervivents de càncer per ajudar-les a afrontar la seva nova vida –assenyala–. Cada vegada hi ha més pacients curats de la malaltia, però al darrere hi ha uns reptes que cal abordar, és a dir, unes conseqüències físiques, psicològiques i socials tant per a la persona en si com per a la seva família.

IPOS

L'experta terrassenca també acaba de ser revalidada com a membre de la junta directiva de la prestigiosa Societat Internacional de Psicooncologia (Ipos). "En aquesta entitat hi ha membres de diferents cultures, perquè com s'aborda aquesta malaltia té molt a veure amb aspectes culturals, religiosos€ El càncer va més enllà del que és la malaltia i l'individu en si", assenyala Estapé. L'egarenca ja va entrar a formar part de la junta directiva de l'Ipos el 2019 i ara revalida la seva presència fins al 2023.

En el congrés de la Societat Espanyola de Psicooncologia que es clausura avui, Estapé ha pronunciat, a més, una ponència sobre els pacients amb càncer de pròstata.

"Ha estat un grup molt oblidat i hi ha necessitat de parlar-ne des del punt de vista psicològic, ja que afecta aspectes com la sexualitat, l'autoimatge i en general l'autoestimada de la persona".