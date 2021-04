Segon Sol Repsol per l'Aürt

16.04.2021 | 04:00

El restaurant Aürt torna a ser reconegut per la seva excel·lència. La guia Repsol li ha atorgat el Sol per segon any consecutiu i només dos anys després de l'obertura de l'establiment. Martínez celebra el reconeixement sobretot "en un any tan sensible i difícil", marcat pel tancament de la restauració i la reobertura amb restriccions.

Fa tres setmanes que el restaurant Aürt va reobrir portes i el Sol de Repsol suposa "un xut d'optimisme. Inaugurem temporada amb una bona empenta i feliços pel reconeixement". L'Aürt, ubicat al Hilton diagonal Mar, ha reobert renovant la seva aposta per l'slow food i els productes kilòmetre 0. "Mantenim el projecte i el reforcem –afirma Artur Martínez–, aprofundim en l'aposta pel producte local i sostenible i cada cop ho fem de manera més radical".

L'Artur Martínez torna a obrir el Capritx com a "taverna" amb les tapes de l'àvia



L'Artur Martínez va decidir homenatjar la tradició familiar als fogons amb un restaurant de tapes, però el confinament el va obligar a tancar i el projecte de "La Taverna del Bon Gust" amb taula única es va veure frustrat. Ara, el xef torna a aixecar la persiana d'un restaurante que combina l'essència dels fogons tradicionalsi la tècnica de les estrelles Michelin. Tot, diu, amb la voluntat de "democratitzar la cuina. La tapa més cara val 7 euros".



De moment divendres, dissabtes, diumenges i festiu al migdia, però aviat també els dijous, l'Artur Martínez serveix pop, pedres, ensaladilla i croquetes al local de l'Antic Capritx, rebatejat com a "La Taverna del Bon Gust".

És la marca que dóna nom al negoci familiar des dels anys 50 a Terrassa, al carrer Alcoi. Sota el mateix paraigües, la rostisseria de la família, que continua apostant pel menjar per emportar, i el restaurant de tapes.



5 taules i aviat terrassa

"Torno a recuperar les receptes de l'àvia i de la mare, és un homenatge a la trajectòria de les cuineres de la família", diu Martínez. El xef, amb nou estrelles Michelin, set amb el restaurant Capritx, que va tancar portes el 2017, i dues per la cuina del restaurant Aürt, a l'Hotel Hilton Mar de Barcelona, manté la seva aposta per les tapes. Ja ho va fer abans del confinament i ara torna a aplicar "la tècnica" de la nova cuina a les receptes de sempre.



L'Artur va obrir "La Taverna" amb una única taula i ara torna amb "cinc taules i aviat amb terrassa fora, de cara a l'estiu".



El cuiner manté el ritme frenètic que el caracteritza. Set dies actiu bé a la cuina o bé treballant pels seus projectes. Un dels més personals, el llibre del restaurant Aürt, que vol publicar aquest any. També la bocateria Paníac, que va obrir a Manresa i que continua servint a domicili "bocates amb un toc urbà/gurmet a preus populars".



"M'encanta tornar a Terrassa amb les tapes icòniques dels anys 50", comenta el xef, que després de tocar un cop més el cel com a cuiner, diu sentir "el gust de tornar a les essències" del negoci familiar, de reinterpretar aquella cuina elaborada a "La Taverna". A banda dels seus tres restaurants, Artur Martínez ha tornat a col·laborar activament a la botiga de menjars per emportar de la família, "l'únic negoci que no ha tancat en la pandèmia", li agrada recordar.