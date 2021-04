Queixes per les escales per accedir al CFAdults Ègara

Mercè Boladeras

El Centre de Formació d'Adults (CFA) Ègara té dues seus, una al barri d'Ègara, a la plaça Immaculada, i l'altra a Ca n'Anglada, al carrer de Jacint Elias, 147. Alumnes de l'escola que està a Jacint Elies es queixen que el centre no té un accés adequat per a les persones amb problemes de mobilitat, donat que l'activitat es fa en un primer pis i s'ha de pujar escales.

Usuaris de l'escola han manifestat la seva preocupació per aquesta problemàtica. És el cas de la Pilar, de 67 anys, que estudia francès. "La majoria d'alumnes que anem al centre tenim una edat i hem de pujar un pis per una escala de ferro que, a més, no és gens còmoda". Aquesta estudiant indica que té dificultats afegides perquè està intervinguda d'un genoll. "Pujo, però em costa i abans de l'operació també em costava perquè tenia dolor".

L'Àngel, de 58 anys, és alumne i company de la Pilar al CFA d'Ègara. Ell explica que va ser operat del maluc i que li resulta molt feixuc pujar fins a les aules. La Pilar i l'Àngel comenten també que hi ha més alumnes que es troben en aquesta situació i que coneixen persones, alguna de les quals es desplaça en cadira de rodes, que voldrien apuntar-se i han hagut de renunciar. "Hi ha molta gent amb ganes d'aprendre, de sortir de casa i socialitzar-se, però aquesta escola està deixada de la mà de Déu", diu la Pilar. A més de les escales, citen que els serveis de lavabo tampoc són adequats. "La veritat –conclouen els dos alumnes– és que falten unes reformes". Aquest centre d'adults està a l'antiga Escola Magdalena Rosell que va tancar fa molt de temps i comparteix seu amb una escola bressol municipal, Soleia, que està a la planta baixa. Respecte a les queixes, la regidora de Capacitats Diverses, Mónica Polo, ha dit que "recollim el problema que han explicat els alumnes i la farem arribar al departament d'Educació, perquè l'escola és de la seva competència, amb l'objectiu de trobar solucions ben aviat".

antecedents

Terrassa té cinc centres de formació d'adults, dels quals quatre són de la Generalitat. A més del centre d'Ègara, el departament gestiona els d'Anna Murià, Ramon Llull i Vallparadís. Tots van començar en escoles públiques que es van tancar en la primera onada de forta caiguda de la natalitat. Les dues primeres encara es mantenen mentre que l'última està en un edifici nou.

La cinquena escola és La Llar i és de l'Ajuntament. Aquest centre es va dotar d'un ascensor exterior per trencar les barreres. Els alumnes de Ca n'Anglada també veuen possible que es pugui posar un ascensor exterior per accedir a les aules.