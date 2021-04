L'Hospital de Terrassa amplia la capacitat de l'UCI

Emili González

16.04.2021 | 04:00

En un context de pressió creixent sobre les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels centres sanitaris catalans, l'Hospital de Terrassa va estrenar ahir un nou espai polivalent conformat per 28 llits, que està preparat per posar-se en funcionament en el moment que l'atenció hospitalària ho requereixi. La zona està preparada tant per atendre els pacients d'urgències com aquells que es troben en estat crític i necessiten l'utilització d'equipament mèdic de suport vital. L'encarregada d'inaugurar el dispositiu, que compta amb una superfície de 800 metres quadrats, va ser la consellera de Salut, Alba Vergés, que va estar acompanyada per l'alcalde Terrassa, Jordi Ballart.

"Aquest és un exemple de com enfortim el sistema públic de salut i del treball conjunt en aquest sentit entre les diferents administracions", va indicar Vergés. El nou espai està situat al costat del servei d'urgències de l'hospital, i a més de representar en la pràctica una ampliació de l'UCI, també permetrà atendre pacients d'urgències estables, de curta estada o pendents d'hospitalització.

L'espai està dividit en dues parts, de 14 llits cadascuna, que poden funcionar d'una forma independent segons les necessitats i el tipus de pacient. L'actuació ha suposat una inversió de 2,7 milions d'euros en el projecte i en les obres d'adequació, i d'1,7 milions en equipament mèdic.

Ocupació

Durant la visita a Terrassa, la consellera de Salut també es va referir a l'evolució de la pandèmia i a la situació als hospitals catalans. En aquest sentit, Vergés va assenyalar que "la pandèmia es troba en un moment molt delicat, donat que a Catalunya hi ha més de 500 llits d'UCI ocupats només per malalts amb Covid". La responsable de Salut va afegir que "també ens preocupa la presència de pacients no-Covid en aquestes unitats", i va demanar cautela a la ciutadania, donat que "països com el Regne Unit i França han vist recentment desbordades les seves unitats de cures intensives".

La consellera Vergés també va indicar que per ara no s'observa un impacte en els casos positius de Covid derivats de la Setmana Santa, si bé la titular de Salut va assenyalar que "existeix un comportament de la pandèmia diferent del que havíem vist fins ara, donat que el creixement de la pressió a les UCI no es correspon amb el tímid augment registrat dels casos positius".

L'ocupació de les unitats d'intensius dels hospitals catalans es troba a l'alça els darrers dies, en un moment que alguns experts consideren ja que és l'inici de la quarta onada de la pandèmia. I tot quan els centres sanitaris no s'havien buidat encara dels pacients que havien ingressat en la tercera onada. A més, l'estada dels malalts de Covid a les UCI tendeix a ser més perllongada (i amb pacients més joves) que en onades precedents.

En la inauguració, Vergés ha estat acompanyada per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que ha destacat que "el nou equipament de l'Hospital de Terrassa no només servirà per atendre malalts de Covid, sinó també d'altres pics assistencials que es puguin donar, com els que es produeixen en les epidèmies de grip". A més, Ballart va subratllar la col·laboració establerta entre el Consistori i la conselleria durant la pandèmia.