Interior alerta de l'augment de la delinqüència cibernètica

Redacció

16.04.2021 | 08:24

Els ciberdelictes han augmentat un 5% el darrer any. Aquest increment està relacionat, entre altres motius, "amb la disrupció que ha suposat l'impacte de la Covid-19 a les empreses". Aquesta va ser una de les informacions divulgades ahir durant una sessió digital sobre ciberseguretat a les empreses promoguda per la Cecot i que va coincidir amb la visita institucional del conseller d'Interior, el terrassenc Miquel Sàmper. El darrer any s'han denunciat a Catalunya 50.000 delictes informàtics, segons van dir ahir a la trobada els Mossos d'Esquadra i l'Agència Catalana de Ciberseguretat. El 2010 la xifra de denúncies va ser de 3.000.

Pedro Gómez, assessor en transformació digital de la Cecot, va destacar, però, que "la dada positiva és que un 50% d'aquests ciberdelictes es poden evitar amb conscienciació ciutadana, formació i informació i aquí és on rau la tasca conjunta que estem desenvolupant la Cecot, l'Aseitec, l'Agència de Ciberseguretat i Mossos d'Esquadra".

Antoni Abad, president de la Cecot; el vicepresident, Josep Armengol, i el secretari general, Oriol Alba, es van reunir amb el conseller a la seu de la patronal. També hi van participar Jordi Casas, Jordi Dinarès, Daniel Puente i Toni Palet, membres del comitè executiu de la patronal. La conversa va girar entorn a la situació global de la pandèmia, l'impacte sobre l'activitat econòmica, les repercussions socials i la gestió sanitària. Abad i Alba van traslladar a Sàmper la preocupació i la necessitat del teixit empresarial "per trobar fórmules i aplicar mesures a curt i a mig termini que permetin reactivar l'activitat productiva ara, però sobre tot amb previsió als propers mesos".

Cansats i descontents

Casas, que representa el sector comercial, va expressar "la necessitat de mantenir l'activitat dels sectors alhora que es van implementant mesures de manera personalitzada i acotades a la realitat d'un territori, un sector, una activitat, etc. Hi ha molts sectors que estem cansats i descontents amb la gestió de mesures per imperatiu global, de cafè per a tothom, perquè demostra una manca de coneixement de les casuístiques dels territoris o de les activitats econòmiques que s'hi desenvolupen".

Els representants empresarials van assegurar que la flexibilitat i l'adaptació "formen part de l'ADN empresarial català" i que amb un sistemàtic diàleg social i un major recolzament dels governs "es poden anar implementant mesures de prevenció", permetent mantenir l'activitat productiva i vetllant per la seguretat de les persones. La Cecot va insistit al conseller en la necessitat d'un lideratge clar, d'una nova cogovernança que valori la cooperació publico-privada i de més simplificació administrativa.