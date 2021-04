El Gorra Frígia d'ERC recau en Creu Roja

Sergi Estapé

16.04.2021 | 08:13

La Creu Roja de Terrassa va rebre el Premi Gorra Frígia que atorga la secció local de la formació Esquerra Republicana de Catalunya en un acte celebrat ahir a la tarda a la societat Coral Els Amics, i que va destinat als valors republicans durant l'any d'una persona o entitat de la ciutat. La presidenta del partit a la ciutat, Xènia Albà, va ser l'encarregada de presentar l'esdeveniment, que va comptar també amb la presència de Carme Bertral, secretària d'Atenció Sanitària i Participació de la Generalitat de Catalunya, i del primer tinent d'alcalde del consistori egarenc i portaveu d'ERC, Isaac Albert.

Albà va iniciar l'acte recordant que el 14 d'abril "és una data molt especial per ERC" i va fer un recordatori a les persones que han traspassat aquest any de pandèmia i als seus familiars. També va assenyalar que "avui, els valors republicans estan més vius que mai" i va afegir que "el nostre objectiu és construir un país on tothom tingui una vida digna". Després, es va recordar a dos militants que "ens han deixat", com Joan Crispi i Fina Fontanals, de qui es va destacar els seus valors i la seva implicació, i es va fer un minut de silenci en memòria seva.

Dissetena edició

Quan es va anunciar que Creu Roja rebria el guardó de la dissetena edició del Premi Gorra Frígia, Albert va tenir unes paraules per aquesta entitat i va parlar d'un premi "del tot merescut". El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa va assenyalar que Creu Roja treballa "amb vocació de ciutat" i amb uns valors com els republicans que són, va assegurar "universals" i va parlar d'una entitat prou "reconeguda".

Albert va recordar que és la segona vegada que Creu Roja de Terrassa guanya aquest premi, i va apuntar que "si parlem de solidaritat a Terrassa, parlem de moltes entitats, però parlem de forma clara de Creu Roja". Marià Gàllego, president de Creu Roja a la ciutat, va ser l'encarregat de recollir el guardó i també es va dirigir als presents.

"Per nosaltres és un dia important. El nostre voluntariat rep sovint l'agraïment de les persones, però també ells agraeixen quan reben el reconeixement de les entitats de la ciutat", va explicar. Gàllego va comentar que les tasques que fan a Creu Roja "si no hi poses el cor, no transmets el missatge" de solidaritat i va recordar que l'entitat que presideix, "des del principi de la pandèmia es va involucrar".

Segons va dir, a Terrassa compten amb més de 600 voluntaris i que han atès a més de 25.000 persones en tots els seus anys. Gàllego va afirmar que "els nostres principis estan en línia amb els principis republicans" i va afegir que, els dos manaments principals de la seva entitat són "la humanitat i la solidaritat". Abans de finalitzar l'acte, que també es podia seguir en "streaming", Bertral es va dirigir als assistents a la Societat Coral Els Amics i va ressaltar el que s'ha viscut en els últims temps a Catalunya per la pandèmia i va felicitar la Creu Roja pel guardó. També va voler enviar un missatge de confiança a la gent i que no tinguin por a vacunar-se" contra la Covid-19.