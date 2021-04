Floristes i llibreters podran posar parada al parc de Sant Jordi

Redacció

16.04.2021 | 08:01

Hi ha molts floristes i llibreters que, per les característiques del seu establiment, la propera Diada de Sant Jordi no podran treure flors i llibres al carrer. L'Ajuntament prepara una fira-mercat al parc de Sant Jordi on mostrar els seus productes en un entorn emblemàtic, cèntric i verd.

Des d'ahir i fins dilluns, 19 d'abril, a les 24 hores, els professionals dels sectors de la floristeria i la llibreria del municipi podran sol·licitar una parada a la fira-mercat, mitjançant aquest tràmit concret que s'ha habilitat a la Seu Electrònica de la web municipal https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7871.

Durant tota la jornada del 23 d'abril, la fira i mercat del parc de Sant Jordi quedarà senyalitzada com un gran espai perimetral, seguint el patró que ja es va aplicar en anteriors edicions a activitats com la Fira de Santa Llúcia o la Fira d'Hivern. La de Sant Jordi, puntualitza l'Ajuntament de Terrassa, seguirà les disposicions del Pla de la Diada de Sant Jordi 2021 aprovat pel Procicat.

Distància i gel

A l'interior del recinte del parc de Sant Jordi les parades de llibres i roses ocuparan emplaçaments separats com a mínim per dos metres de distància. Cada punt de venda haurà de tenir cues separades, garantint en tot moment la distància física entre els visitants i amb aforaments que no superin el 50%.

La Fira Mercat de Sant Jordi posarà a disposició de la ciutadania gel hidroalcohòlic i exigirà l'ús de mascareta a tots els visitants. Un equip professional serà l'encarregat de controlar l'assistència i evitar les aglomeracions.

Pel que fa als establiments que sí que poden instal·lar les seves flors i els seus llibres a la façana del punt de venda, hi ha de termini fins avui, 16 d'abril, per demanar posar un punt de venda a l'exterior.

Ho poden fer a través del web municipal Administració Oberta. Floristes, llibreters i editorials poden demanar parada a l'exterior de l'establiment pel dia 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, i també per a toda la setmana, des del 19 fins al 24 d'abril.