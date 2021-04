Catalunya prorroga el confinament comarcal fins al 26 d'abril

Redacció / Agències

16.04.2021 | 13:31

El Procicat ha acordat mantenir el confinament comarcal previst fins ara fins al 18 d'abril durant una setmana més, és a dir, fins al dilluns 26 d'abril, segons ha afirmat el secretari general de la conselleria de Salut, Marc Ramentol, que ha comparegut aquest migdia en roda de premsa telemàtica per explicar la situació epidemiològica i de mobilitat a Catalunya per la Covid-19 al costat d'altres membres de la conselleria de Salut i d'Interior de la Generalitat.

El secretari general s'ha felicitat per l'estabilització dels casos a les UCIs, però ha afirmat que "necessitem aquests set dies per doblegar la corba de contagis i de crítics" i "poder reprendre la reobertura a partir del 26 d'abril si els indicadors ens acompanyen".

Al matí, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha indicat que es tracta de fer passos "lents però segurs" i no "molt ràpids" per fer després "dos passos enrere". En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller ha explicat, però, que el Govern té "molt clar" que cal avançar cap a un confinament més ampli que el comarcal, prenent com a referència les vegueries o la regió sanitària i, fins i tot, que s'està valorant la possibilitat d'un confinament a la carta, amb diferents mesures restrictives en funció de la situació epidemiològica de cada territori. També ha assegurat que s'està estudiant la possibilitat del confinament metropolità com reclamen alguns dels alcaldes dels municipis afectats: "Encara no sabem quina és la millor fórmula, però la tindrem en breu", ha dit.