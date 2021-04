La vacunació dels egarencs de 70-79 anys avança per sobre de la mitjana catalana

Emili González

15.04.2021 | 04:00

El procés d'immunització del coronavirus en el grup d'edat de 70 a 79 anys iniciat de forma general aquesta setmana segueix avançant. A Terrassa, la cobertura de la primera dosi en aquest col·lectiu és, de fet, tres punts i mig superior a la mitjana catalana. En concret, el 20,7 per cent dels egarencs que tenen entre 70 i 79 anys ja s'han vacunat de la Covid davant del 17,1% dels catalans, segons el portal DadesCovid del Departament de Salut.

Els terrassencs d'aquesta franja d'edat que han rebut el vaccí també superen els d'altres ciutats amb un nombre d'habitants semblant a la nostra. A Sabadell, per exemple, hi ha un 17,3% de vacunats entre els 70 i els 79 anys; mentre que a Badalona, n'hi ha un 18,3%. Al col·lectiu de 70 a 79 anys, el vacunen amb el sèrum creat pel laboratori Pfizer. Dilluns, el Govern va indicar que demanarà al Consell Interterritorial de Salut espaiar l'administració de la segona dosi de Pfizer de 21 a 42 dies per accelerar així la vacunació amb primeres dosis.

En una comparativa entre ciutats, els índexs d'immunització a Terrassa per grups d'edat estan en general un xic per sobre de la cobertura a municipis similars. Així, més de la meitat dels egarencs d'entre 60 i 65 anys (un 55,3%) han rebut ja la primera "punxada". És una xifra molt semblant a la de Sabadell (54,25%), però 10 punts superior a la de Badalona (44,9%). El procés en la franja dels 60 als 65 anys també es troba una mica més avançat a la nostra ciutat que al total de Catalunya. Si a Terrassa se situa en el 55,3%, al conjunt del territori cau cinc punts, fins al 50,2%.

Més de 80 anys

En la població de 80 anys o més (la que no es troba en residències), el grau de vacunació a Terrassa és ja molt elevat, del 80,1%. Ara bé, se situa vuit punts per sota de la que hi ha Sabadell (88,4%) i a Badalona (88,7%), a més de ser cinc punts inferior a la mitjana catalana (85,8%).

Pel que fa a les dades generals, a Terrassa s'ha vacunat amb la primera dosi el 20,4% de la població de 16 anys o més (un 7,1 dels egarencs han acabat la pauta completa). A Sabadell, el 21,1% de la població ha rebut la primera dosi pel 7,4% que ha finalitzat el procés. A Badalona, les xifres van del 19,7% al 7,2%. I al conjunt de Catalunya, la cobertura és del 20,5% (primera dosi) i del 7,3% (pauta completa).