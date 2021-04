El Parc de la República serà una realitat el 2025

Laura Hernández

15.04.2021 | 04:00

El Parc de la República ja té calendari tancat. El nou espai verd, que ocuparà 35 mil metres quadrats entre l'avinguda del Vallès, la Rambla Francesc Macià, el carrer de Provença i l'avinguda Béjar, començarà a executar-se el març de 2022 i estarà enllestit tres anys després, l'estiu de 2025. Té un pressupost de 4,67 milions d'euros.

Així ho va anunciar ahir l'alcalde Jordi Ballart, en la presentació oficial del projecte al centre cívic President Macià. "Seguim en plena crisi sanitària –va dir–. Però això no ens ha d'aturar els somnis". Les restriccions, va afegir, "ens han fet adonar de la importància de poder gaudir d'espais públics més propers". El Parc de la República "és un espai de qualitat, un punt a favor i d'innegable valor".

A la presentació oficial del projecte del parc l'arquitecta Anna Busqué, membre de l'equip Feu Godoy Arquitectura, autors del disseny i del projecte executiu, va explicar els detalls d'un espai públic únic a la ciutat, que recupera la memòria agrícola de Terrassa i fa una aposta clara per la sostenibilitat i la utilització de recursos hídrics alternatius.

"No podíem deixar de banda la crisi climàtica", va dir Busquè. La tècnica va detallar com una gran xarxa recorrerà tot el parc recollint l'aigua de pluja cap a una gran bassa de captació, on s'emmagatzemarà i es tractarà per a reutilitzar-la pel reg de l'espai verd. "El reg per goteig permetrà regar tot l'any", va dir l'arquitecta, per a qui el Parc de la República transcendeix la dimensió clàssica d'un espai públic. "Entenem el parc no només com un espai per gaudir-lo, sinó també com a una infraestructura" hidràulica i sostenible. "També tenim aquesta responsabilitat", va afegir.

El Parc de la República concentrarà a la zona nord, amb façana a l'avinguda Béjar, el sector dels equipamentsesportius, amb el camp de futbol del Sant Pere Nord, una pista de petanca i un nou camp de futbol 7 que es construirà a la primera fase de les obres.

Al tram nord hi ha una de les novetats de darrera hora del projecte. S'habilitarà un edifici de vestidors, amb bar i espai per infermeria, va explicar l'alcalde.

Jocs de 8,5 metres d'altura

El parc tindrà una zona de jocs per a nens, adolescents i joves, amb gronxadors, sorrals, dues excavadores per jugar amb sorra i molles. Però també amb elements de joc per a persones adultes, com unes torres de 8,5 metres d'alçada, amb passeres, tobogans de tirabuixó, i una malla elàstica. Busquè va explicar que el projecte incorpora també activitats per a infants amb capacitats diverses, com una roda giratòria i un gronxador adaptats per a cadires de rodes.

En una clara aposta per la biodiversitat, el projecte recuperar el paisatge agrícola de la ciutat amb una zona de bosc –amb pins, alzines, roures i arboços–, i una altra de ribera, aquesta inspirada en l'àmbit de la riera de les Arenes, amb espècies com el til·ler, el freixe i el lledoner. També hi haurà plantes arbustives i una zona d'horts.

Aqusta estarà tancada, però serà un espai didàctic que podran gaudir els nens de l'escola i també els usuaris dels equipaments per a la gent gran.

Una llarga reivindicació

Els veïns de Sant Pere Nord reivindiquen l'espai verd i d'equipaments des dels anys 80, quan la pastilla del futur Parc de la República va ser incorporada al Pla d'Ordenació com a zona verda. Quatre dècades després, el projecte ja té forma i data en el calendari.

Ahir, durant la presentació del projecte va quedar clar que el nou parc serà un referent urbà, un espai públic per a tota la ciutat. També un referent a nivell comarcal com a espai d'oci, en la línia del parc de Can Feu de Sabadell o el de Ca N'Oriol a Rubí. El projecte ha tingut present aquest factor en tot el seu disseny i especialment en la configuració del tram sud. Els equipaments existents, amb façana a la rambla de Francesc Macià, miraran també cap al parc.

Al darrere del centre cívic President Macià, una zona de graves donarà continuïtat al pati ja existent i facilitarà la sortida a lespai públic. En aquest punt s'incorpora una segona novetat. Un edifici d'uns 200 metres quadrats annex al centre cívic, amb dues sales polivalents i un despatx. La biblioteca també obrirà portes al parc, va anunciar ahir l'arquitecta Anna Busqué.

Als veïns els preocupaven els espais d'ombra del nou Parc de la República. El projecte incorporarà arbres de fulla caduca que garanteixin sol a l'hivern i altres d'ombra permanent. Els camins estaran protegits per vegetació perquè els recorreguts siguin còmodes.

Ciutat referent

De fet, tot el parc s'estructura en plataformes de paviment que s'adapten al terreny per salvar el desnivell de cota entre l'avinguda Béjar i la rambla de Francesc Macià. Diversos camins travessaran les plataformes, recuperen traces històriques com el camí de la Mina i el Camí de Can Petit.

L'alcalde Jordi Ballart va insistir ahir en la projecció que el nou parc tindrà més enllà de Terrassa. És "una proposta que vol refermar Terrassa al capdavant de les ciutats referents en zones d'oci i espai verd". "El Parc de la República –va afegir– es tracta d'un projecte de ciutat, que respon a tots als valors de la Terrassa del futur que volem construir".

El president de l'AVV de Sant Pere Nord, Jaume Ávalos, va recordar que el projecte neix d'una "llarga reivindicació veïnal que va començar fa 21 anys, amb manifestacions, reivindicacions, infinitat de reunions, una feina que ens porta fins aquí", va dir mirant emocionat als seus companys de l'AVV i als veïns del barri. Per Ávalos, el parc "ens completarà com a barri, servirà com esponjament i serà un gran pulmó verd de la zona i de la ciutat.

Tres anys de marge per seguir aparcant

Parc de la República és un projecte molt esperat pel barri de Sant Pere Nord, però les obres han suscitat preocupació entre els veïns i comerciants del sector per la desaparició de les places d'aparcament gratuït que ara utilitzen al solar. El problema, però, no serà una realitat "fins a 2014", explica Jaume Ávalos, des de l'AVV. "Tenim tres anys d'aparcament lliure", donat que la tercera fase d'execució, la que afecta el tram central del parc i a la zona utilitzada com aparcament, començarà el maig de 2024. El debat sobre l'aparcament entorn del Parc de la República està sobre la taula i s'abordarà aviat.

"Estem explorant alternatives per minimitzar l'impacte en aparcament, comenta Ávalos, que recorda la projecció que el parc tindrà com a "centralitat. Rebrem persones de tota la ciutat i probablement també d'altres municipis i hem d'estar preparats per l¡arribada de més vehicles". A mig termini, l'AVV proposa modificar el format de les places d'aparcament i habilitar bateries a les avingudes. També recorda que, un cop urbanitzat el parc, si no hi ha novetats quedaran lliures els solars destinats a residència i pisos assistits, situat al costat de l'escola Joan Marquès Casals.