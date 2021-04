El Gerro de Sant Jordi 2021, dedicat a la geganta Estefania

La Unió de Floristes ha escollit la geganta Estefania com a imatge.

Nebridi Aróztegui

15.04.2021 | 04:00

La Unió de Floristes de Terrassa ha escollit la geganta nova de Terrassa, Estefania, com a imatge per al Gerro de Sant Jordi d'aquest any 2021, obra de l'artista de Viladecavalls Pilar Sánchez, escultora amb trenta-vuit anys d'experiència que actualment treballa en diferents àmbits que van des de la formació en ceràmica fins a la creació de pessebres, gerros, màscares i miniatures.

La iniciativa del Gerro de Sant Jordi, que ja és el 24è any que es duu a terme, va néixer amb la voluntat de crear una col·lecció en la qual cada any se simbolitzés algun monument o motiu emblemàtic de la ciutat de Terrassa. La peça d'aquest any, que es podrà trobar a totes les floristeries agremiades, compta amb una edició limitada de 80 unitats a un preu que rondarà els 39 euros.

El Gremi de Floristes veu amb optimisme la diada de Sant Jordi d'aquest 2021. "Serà una jornada on només podran obrir els centres florals", va destacar ahir Carles Clapés, president de la Unió de Floristes de Terrassa, que preveu "un fort augment de vendes amb el que esperem poder recuperar les pèrdues de l'any anterior".