La consellera Vergés inaugura un espai amb funció d'UCI al CST

Emili González

15.04.2021 | 12:50

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha inaugurat aquest matí un nou espai polivalent a l'Hospital de Terrassa amb capacitat per a 28 llits. La nova zona està preparada tant per acollir malalts d'UCI com per ser un reforç del servei d'Urgències. D'aquesta manera, el centre sanitari amplia la seva capacitat per acollir pacients d'intensius en un moment en què puja la pressió hospitalària a les UCI dels hospitals catalans a causa de la pandèmia.

En la inauguració de l'espai, d'uns 800 metres quadrats i pel qual Salut ha destinat una inversió de 4,5 milions d'euros, Vergés ha destacat la necessitat "d'enfortir en aquest context el sistema públic de salut", i ha recordat que s'han inaugurat espais similars a altres hospitals com Can Ruti o l'Arnau de Vilanova de Lleida.

En la inauguració, Vergés ha estat acompanyada per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que ha destacat que "el nou equipament de l'Hospital de Terrassa no només servirà per atendre malalts Covid, sinó també d'altres pics assistencials que es puguin donar, com els de les epidèmies de grip".