Terrassa oferirà FP sobre energies renovables

Redacció

14.04.2021 | 20:25

L'Institut (INS) Santa Eulàlia de Terrassa es convertirà el curs vinent 2021-2022 en el primer centre públic del Vallès Occidental que oferirà el títol de Tècnic/a Superior en Energies Renovables, un ensenyament amb grans expectatives de futur segons es considera des de sectors públics i privats. D'aquesta manera, aquest centre d'FP passarà a ser un dels més grans de la comarca del Vallès Occidental, situant-se al capdavant del panorama educatiu.

El director de l'institut, Manuel Torres, ha assenyalat la importància que té la incorporació d'aquest nou cicle formatiu, ja que suposa estar dins de l'ensenyament de les tecnologies capdavanteres. El director ha manifestat que "contribuir a la implantació d'aquests estudis serà un pas molt important per al futur, ja que és fonamental que el cicle tingui una repercussió important i acceleri el procés d'implantació dels estudis vinculats a les energies renovables".

Torres valora la importància de conèixer tot el referent a l'ecologia i l'energia, dos conceptes que poden semblar antagònics tret que es dugui a terme un pla específic d'energies renovables i sostenibles. Objectius a assolir dins del projecte de "l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible" emmarcat dins de les iniciatives de l'Organització Nacional de les Nacions Unides (ONU).

Pel que fa a l'acceptació acadèmica que tindrà aquest cicle entre els estudiants, el director encara no té massa clar quina serà la demanda, ja que paradoxalment els estudis de coneixements industrials tenen una menor petició en comparació a altres estudis, malgrat que la seva inserció laboral és molt més alta. El cicle formatiu de Grau Superior d'Energies Renovables tindrà una durada de dos cursos acadèmics i pretén focalitzar el coneixement en el funcionament de les energies renovables de més aplicació –l'energia solar fotovoltaica i l'energia eòlica–.

Els alumnes que obtinguin aquesta titulació d'FP adquiriran competències professionals per realitzar el muntatge i els manteniments preventiu i correctiu, i també diagnosticar avaries, interpretar i elaborar esquemes i executar la coordinació del muntatge de projectes de les energies renovables més utilitzades. A més, l'alumnat podrà complementar les competències anteriors amb certs coneixements relacionats amb les subestacions elèctriques, claus per al transport d'energia.

Primers canvis en el mapa

La nova oferta d'FP a Terrassa que gestionarà l'INS Santa Eulàlia va ser comunicada ahir pel centre, el dia que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va presentar la nova planificació dels estudis postobligatoris (FP i batxillerat) de cara a la preinscripció del curs 2020-21. El conseller va explicar com una de les grans novetats la creació de dos centres públics específics d'FP, un és l'Institut Centre de Tecnologies dels Aliments a Mercabarna (Barcelona) i l'altre és l'Institut d'FP d'Arts Gràfiques Antoni Algueró (Sant Just Desvern). Amb aquesta iniciativa, la conselleria fa palesa el seu pla de centralitzar una determinada oferta d'estudis d'FP en un centre concret perquè d'aquesta manera es converteixi en un lloc de coneixement potent i de referència. En aquest sentit, fa temps que es parla que l'INS Santa Eulàlia de Terrassa forma part d'aquest pla; és a dir que el centre deixaria de fer l'ESO i el batxillerat per passar ser només d'FP. Tot això suposar un retorn als inicis perquè aquest institut i el Terrassa només eren d'FP i després van incorporar l'ESO i el batxillerat