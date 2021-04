Sis veus opinen sobre la Declaració de Martorell

Pere Montaña

Arquitecte Urbanista

Joan Vila

Vicepresident FAVT

"És una iniciativa molt necessària. L'Àrea Metropolitana està atapeïda i necessitem serveis i infraestructures. Aquest és un tema que hem treballat en la Taula de Mobilitat i ara celebrem que deixem de competir per col·laborar, sumant noves ciutats perquè tots som necessaris".

"S'ha arribat a un punt que anys enrere no va ser possible. És una oportunitat per participar en processos de decisió com Barcelona Demà 2030 o qualsevol iniciativa de desenvolupament metropolità. Alhora, els municipis de l'Arc podem fer de frontissa amb el rerepaís".