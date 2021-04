Sis veus opinen sobre la Declaració de Martorell

Manuel Larrosa

Fem Vallès

"La declaració és molt respectuosa amb l'AMB, però el tema és molt més complex i, a banda de parlar de prioritats, recursos i projectes, cal abordar el tema de la governança. Cal superar el sistema de corones i avançar cap a una gran governança de tota la regió de Barcelona".

Pere Montaña

Arquitecte Urbanista

"S'ha arribat a un punt que anys enrere no va ser possible. És una oportunitat per participar en processos de decisió com Barcelona Demà 2030 o qualsevol iniciativa de desenvolupament metropolità. Alhora, els municipis de l'Arc podem fer de frontissa amb el rerepaís".