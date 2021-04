El Parc de la República estarà acabat a l'estiu de 2025

14.04.2021 | 12:32

L'Ajuntament ha presentat aquest matí el projecte del Parc de La República, coincidint amb el 90 aniversari de la proclamació de la República. Les obres començaran el març de 2022, s'executaran en tres fases i completaran la urbanització del nou espai verd, de 35 mil metres quadrats, el juliol de 2025.

Amb la urbanització del Parc de la República, situat al barri de Sant Pere Nord, entre l'avinguda del Vallès, la Rambla de Francesc Macià, el carrer de Provença i l'avinguda de Béjar, la ciutat guanyarà un nou pulmó verd. Un parc urbà que recupera traces històriques com el camí de Can Petit i el camí de la Mina, i que s'alia amb la declaració d'emergència climàtica. El 90% del rec del Parc de la República es farà amb l'aigua de pluja. Una gran xarxa de captació d'aigua recorrerà tot l'espai públic cap a una bassa d'emmagatzematge, on es tractarà per recuperar-la pel rec per goteig.

El projecte del nou parc incorpora novetats com un equipament a la zona esportiva per a vestidors i servei de bar, i un edifici annex al centre cívic President Macià amb dues sales polivalents.

El pressupost del espai públic és de 4,67 milions d'euros. L'execució del projecte suposa una fita pel barri de Sant Pere Nord, que reivindica l'equipament des dels anys 80.