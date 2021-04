Investiguen un foc intencionat en un pis de Ca n'Anglada

14.04.2021 | 11:50

Dotze persones degueren confinar-se perquè les flames i el fum no els afectessin, però cinc van acabar assistides per personal sanitari. Van ser les víctimes d'un foc intencionat que un desconegut va originar el dilluns a la porta d'un habitatge de Ca n'Anglada. Els Mossos d'Esquadra investiguen qui pot estar darrere de l'incendi.

L'hora, si cap, va agreujar encara més les probabilitats lesives. Els serveis d'emergències van saber de l'incendi a les 5.57 hores i van desplaçar a diverses dotacions a la zona, al carrer dela Mare de Déu del Carme. S'hi van presentar ambulàncies i quatre unitats de Bombers. També agents de policia.

L'incendi estava gairebé apagat. Els bombers van avaluar els danys i van ventilar l'immoble. Va resultar afectada la segona planta de la finca, i el SEM va atendre cinc persones en prevenció, sobretot, de possibles intoxicacions per inhalació de fum. No hi havia damnificats greus. Cap víctima, no obstant això, va requerir trasllat a un hospital. Els Mossos d'Esquadra de Terrassa han activat una investigació per identificar l'autor delsfets.