La Fira de l'Oliva s'adapta a la pandèmia en la sisena edició

Emili González

14.04.2021 | 04:00

Després que l'any passat, la Fira de l'Oliva celebrada a Ca n'Anglada no es pogués dur a terme pel parèntesi obligat del confinament, enguany la cita torna a estar en l'agenda, tot i que amb limitacions per la pandèmia. Així, el dissabte 24 d'abril, de 10 a 20 hores, les olives de tota mena i els seus productes derivats (amb l'oli en un lloc preferent) seran de nou els protagonistes al barri, en la que es convertirà en la sisena edició de la mostra. Els seus organitzadors, l'associació Comerç Ca n'Anglada-El Tomb, en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa, van presentar ahir la proposta a la Masia de Ca n'Anglada.

Enguany no es faran concerts ni el tradicional concurs de llançament de pinyols per tal d'evitar aglomeracions, però l'esperit de la fira es conserva amb les tradicionals paradetes de venda d'olives, oli, així com d'altres productes d'alimentació i artesania. "Els paradistes seran tots agricultors, ramaders i en general productors de proximitat que treballen a un màxim de 50 quilòmetres de distància de Terrassa", va explicar l'Adrià González, dinamitzador de l'associació Comerç Ca n'Anglada-El Tomb.

També per evitar aglomeracions, els organitzadors delimitaran el perímetre on tindrà lloc la mostra i en controlaran l'aforament. D'aquesta manera, l'entrada a la fira se situarà a la part nord, al carrer de Sant Cosme en la cantonada amb el de Sant Tomàs (enguany aquesta via no acollirà paradetes, com si que va passar en edicions anteriors). Així, els estands de venda s'ubicaran al llarg de l'esmentat carrer de Sant Cosme i arribaran fins a la meitat de la Plaça de Ca n'Anglada, on hi haurà la sortida. Els organitzadors compten amb la presència d'una quarantena d'expositors. També es manté intacte el caràcter familiar de l'esdeveniment, amb l'organització de tallers infantils.

Tast a tast

Un punt i a part mereix la sisena edició de la Ruta i Concurs de Tapes de la Fira de l'Oliva, que comença avui mateix i s'allargarà fins al dia 24 d'aquest mes. L'itinerari gastronòmic compta amb sis establiments participants, com en l'edició del 2019. Són els bars Isla Mujeres, La Terraza, Eloy, el Frankfurt's Salmerón, el Restaurant Mahayana i el Bar Xarcuteria Favisa, cadascun dels quals han creat una tapa per a l'ocasió.

El funcionament és el mateix que en altres edicions. Per 3 euros, tothom qui vulgui, pot demanar la corresponent tapa i una beguda, que haurà d'avaluar de l'1 al 5. Un cop el client hagi provat les sis tapes, haurà d'entregar la guia a qualsevol dels establiments participants. Així podrà optar a guanyar un sopar per a dues persones.

Per als bars i als restaurants hi haurà dos premis; un, per al que obtingui la tapa més puntuada pels clients; i un altre, un premi professional atorgat pel Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca. En la presentació de la fira, la regidora de Comerç i Mercats, Jennifer Ramírez, va destacar "la gran acceptació que sempre ha tingut la mostra" i va afegir que, en aquest context de pandèmia, "la fira contribueix a recuperar el dia a dia de l'activitat comercial".