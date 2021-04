Detectat un primer focus de l'acid de Segle XX

Javier Llamas

14.04.2021 | 17:12

La investigació pels gasos tòxics detectats a Segle XX avança i avui s'ha localitzat un primer focus en una empresa. No es descarta que pugui haver-hi més, diu l'Ajuntament. Bombers i tècnics de Medi Ambient, a més de personal del SEM, han tornat avui a mesurar la contaminació del subsòl després dels, com a mínim, dos episodis suposadament relacionats amb abocaments d'àcid que van tenir lloc al sector dissabte i diumenge al vespre. Diverses persones, almenys quatre, van ser ateses per personal sanitari amb símptomes d'ofegament, mal de cap i picor als ulls. Una d'elles ha tornat avui al metge. S'ofegava.

Avui l''Ajuntament, més de 72 hores després del primer suposat vessament, ha emès una informació pública sobre la crisi. Els bombers havien tornat a Segle XX dimarts al vespre i ahir al matí per seguir inspeccionant les clavegueres, des d'on pujaven les olors penetrants als domicilis dels afectats. La pestilència se sentia a molts carrers per sota de la carretera de Montcada: el carrer d'Azcárate, el de Joan Monpeó, la plaça de Paulina Pi de la Serra, el carrer del Gasòmetre, el del Mestre Trias, el de Guillem de Muntanyans, el de Galícia, el del Doctor Torras i Bages. Tot i que la competència és municipal, donat que els abocaments han estat al clavegueram públic, la Generalitat ha pres mostres per saber si l'àcid ha afectat la depuradora de les Fonts.