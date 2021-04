A la cerca del culpable de l'àcid

Javier Llamas

14.04.2021 | 04:00

Tècnics i policies van tornar ahir a Segle XX. Ja ho havien fet el dilluns a la nit, 48 hores després del començament d'una alarma química amb pocs precedents a Terrassa. Una alarma per uns abocaments d'àcid que van causar diversos intoxicats, una alerta que ha posat en marxa una investigació a tres bandes, amb Mossos d'Esquadra, bombers i funcionaris de Medi Ambient, per localitzar l'origen d'una contaminació química que ha afectat la salut de veïns de Segle XX i podria perjudicar molts altres. La Generalitat ha pres mostres per a ponderar la possible afectació en la depuradora de les Fonts.

El Departament de Territori, del qual depèn l'àrea de Medi Ambient, va concretar ahir que la incidència correspon a la xarxa de clavegueram i, per tant, la competència és municipal. L'Ajuntament de Terrassa ha de dur a terme, segons el Govern, "les accions necessàries". Bombers, Mossos'Esquadra i Policia Municipal "estan treballant per buscar l'origen del possible abocament", van assenyalar ahir fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha pres mostres a l'aigua d'entrada i sortida de la depuradora "per analitzar si es constata alguna afectació". La substància química podria haver-hi arribat pel clavegueram a aquestes instal·lacions, que duen a terme un tractament biològic de les aigües residuals (amb eliminació de nitrogen i fòsfor) i aporten l'aigua finalment depurada a la riera de Rubí.

Els investigadors van controlar ahir els col·lectors en diversos punts del barri de Segle XX, i ho continuaran fent fins a donar amb pistes fiables de l'origen dels abocaments. En els últims dies s'han analitzat clavegueres al carrer del Mestre Trias i el de Joan Monpeó. També al carrer de Roger de Llúria i el d'Azcárate, i en altres d'un sector que ha viscut des del dissabte a la nit una situació insòlita amb perjudici per a la salut pública.

L'alerta va començar a les 22.37 de dissabte. Una família resident al carrer d'Azcárate va notar l'ambient carregat a casa, una olor rara que envaïa el domicili, una fetidesa insuportable que es feia més palesa en el lavabo. Perquè venia del subsòl, perquè procedia de les clavegueres. Primer era similar al dissolvent, però després no. Era una cosa diferent, penetrant, provocador d'ofec. Van arribar dues ambulàncies i dos vehicles de bombers, també agents de la Policia Municipal. Els bombers van aixecar tapes d'embornal i van llançar aigua. Alguns veïns se sentien marejats. "Vaig trucar la Policia Municipal a les 23.15 de dissabte. Era hora d'anar a dormir i no sabia si ficar-me al llit o desallotjar la casa. El vestíbul del bloc i tota l'escala estava impregnada d'aquella olor", va recordar ahir Nuria Jiménez, veïna del carrer del Gasòmetre.

Aquella olor era com "la que desprenen els aparells d'aire condicionat, com si ensumessis directament d'un aparell. També s'assemblava a la pestilència dels treballs de polir el terra, però multiplicat per 50". Núria diu que un policia la va tranquil·litzar per telèfon sobre la toxicitat dels efluvis. Ella es queixa d'indefensió: "no costava res informar el veïnat sobre què fer, si tancar finestres o no, si confinar-nos o sortir al carrer". Els serveis sanitaris van explorar una dona i dos nens. Van comprovar la seva saturació d'oxigen. Les criatures es queixaven de picor d'ulls.

La situació no va anar a més el diumenge al matí, encara que alguns veïns d'aquesta zona mig residencial mig industrial van decidir passar la jornada fora de casa per a evitar mals majors. Però, pràcticament a la mateixa hora que el dissabte, la història es va repetir, amb més intensitat si cap, el diumenge.

Va haver-hi un segon abocament. Quintín Pérez, resident en la confluència del carrer de Guillem de Muntanyans amb el del Mestre Trias va notar la forta olor a les 22 hores. Per a ell, aquella pestilència que va percebre s'assemblava "a la de la pintura antihumitat", que s'ha d'usar amb màscara. Els serveis d'emergències van rebre diversos avisos i van desplaçar al barri dotacions de bombers i ambulàncies, i unitats policials.

Revisió

Set dotacions de Bombers de la Generalitat es van colocar en diversos punts del barri. L'olor arribava fins a la carretera de Rubí. Hi havia bombers al carrer del Doctor Torras i Bages, al de Joan Monpeó, al d'Azcárate, al de Galícia. La Policia Municipal tallava el trànsit mentre els bombers revisaven els embornals i llançaven aigua als col·lectors. Plovia. "Possiblement qui va fer l'abocament va pensar que la pluja prevista per al cap de setmana ajudaria a dissoldre la substància", comentava ahir una víctima.

A les 00.34 del dilluns, els bombers continuaven mesurant els nivells de toxicitat i buscant pistes. Minuts abans havien detectat compostos orgànics volàtils i una alta concentració del que podia ser àcid cianhídric, substància resultant de la dissolució de cianur d'hidrogen en aigua. És un àcid molt verinós. El SEM va atendre, com a mínim, una adolescent que va ser traslladada a l'hospital MútuaTerrassa, d'on va sortir a la 1.30 de dilluns.

El dilluns al matí van tornar els bombers a la zona per destapar de nou les clavegueres i examinar el subsòl. La policia va tornar a tallar el trànsit. Un tècnic de Medi Ambient va visitar domicilis. Els bombers van porfidiejar en la seva cerca el dilluns a la nit, i ahir al matí se'ls va tornar a veure a Segle XX. Els investigadors han interrogat empresaris del sector i inspeccionat indústries per trobar l'origen i els responsables dels abocaments tòxics.

Unitat especial de Mossos

Les indagacions continuaran. Ahir al matí es van reprendre amb la participació de quatre bombers, un tècnic municipal i dos mossos d'una unitat especial de medi ambient que van comptar amb la col·laboració de dos agents de seguretat ciutadana de la comissaria, que anaven tallant carrers a mesura que els seus companys i els bombers avançaven en les revisions del clavegueram. Van aixecar amb imants desenes de tapes de la xarxa de clavegueram i van usar un parell d'aparells de mesurament per a registrar els efluvis que encara romanguessin en les canonades.

Les revisions dels col·lectors es van dur a terme en diversos punts, com al carrer d'Azcárate, el de Joan Monpeó, el de Vinyals o la carretera de Montcada, però també es va estendre a un tram del carrer de Sant Marian, ja al Centre. A la plaça de Paulina Pi de la Serra, a la confluència del carrer d'Azcárate amb el del Gasòmetre, els resultats de les mesures van ser més alts que a altres trams. Ahir, un veí de 6 anys es queixava de mal de panxa. La seva mare encara patia mal de cap.