"La ruta de la vacuna": de Figueres a la Vall d'Aran

Emili González

13.04.2021 | 04:00

A un total de 36.577 egarencs se'ls havia subministrat, ahir, una dosi inicial de l'antídot de la Sars-Cov-2. D'aquests, fins a 12.783 ja havien rebut també una segona "punxada". Aquestes xifres representen que el 19,5 per cent dels terrassencs de 16 anys o més s'han vacunat de la Covid amb almenys una dosi, i que el 7,1% han completat ja tot el procés d'immunització, segons la web DadesCovid del Departament de Salut. Ara bé, hi ha molts egarencs que, per sentir-se més protegits davant del coronavirus, han hagut de fer quilòmetres i més quilòmetres. "Jo em vaig vacunar a Viella", explica la Marisa Badia, de 65 anys i veïna del Centre. "No veig gaire bé que hagi hagut d'anar tan lluny, però és l'únic lloc on era possible fer-ho", afegeix.

Per regla general, el Servei Català de la Salut envia un SMS o truca les persones que formen part dels col·lectius que ja poden vacunar-se. L'últim és el grup d'edat de 70 a 79 anys, la immunització del qual va començar la setmana passada. Els seus membres reben una citació des del CAP per concretar el dia, l'hora i el lloc on iniciar el procés. Salut també envia un SMS a les persones d'entre 60 i 65 anys considerades de risc, si bé la resta d'aquesta població no cal que esperi tal notificació i pot demanar cita prèvia, a través de la plataforma vacunacovidsalut.cat, per iniciativa pròpia.

Convocatòria

Ara bé, aquest sistema "obert" dissenyat per Salut per tal d'avançar en el procés d'immunització, condicionat en tot cas pel nombre de vacunes disponibles; i el fet que els punts mateixos de vacunació estiguin més o menys plens (a Terrassa, n'hi ha dos en funcionament des de fa setmanes, a les dependències de MútuaTerrassa al carrer del Castell; i al Centre Cívic Montserrat Roig, a Ca n'Anglada) ha propiciat que un nombre significatiu de terrassencs s'hagin vacunat finalment fora de la ciutat. De vegades, fins i tot a punts del mapa ben allunyats de la nostra comarca.

"No vaig descartar l'opció de Viella perquè tenim una segona residència relativament a prop, a un poble de la Franja de Ponent que està a una hora de la Vall d'Aran", apunta la Marisa Badia, a qui la van "punxar" amb d'AstraZeneca. "El que tenia clar és que volia vacunar-me ja", diu. I, de fet, l'hi va anar força bé, ja que més enllà d'una mica de descomposició i insomni, no va tenir gaire més efectes secundaris.

Als seus 60 anys, la Mia Ycart, veïna de Sant Pere i mestra jubilada, no va anar fins a la Vall d'Aran per començar a estar més protegida davant del virus, però sí que es va vacunar 142 quilòmetres lluny de Terrassa. En concret va rebre la primera inoculació d'AstraZeneca a la capital de l'Alt Empordà, Figueres. "És cert que quan vaig entrar a la web per demanar hora, em van donar l'opció d'anar a Sabadell, però queia en Divendres Sant, i la veritat és que m'anava fatal –recorda–. Aleshores, el portal em va començar a oferir noves possibilitats... Que sí les Terres de l'Ebre, que si Viella, que si Calonge... Eren alternatives bastant inversemblants...".

La Mia comenta que la "proposta" que va trobar "més normal" va ser la de Figueres, ja que aquells dies podia desplaçar-se al municipi empordanès des de Calella de Palafrugell, on té una segona residència. Malgrat això, la terrassenca va fer gairebé una hora de camí.

"Jo em volia vacunar, així que no m'ho vaig pensar; m'estimo més fer uns quilòmetres que no pas haver de passar la Covid", assegura la Mia, que en ser de la franja de 60 a 65 anys també ha rebut el sèrum d'AstraZeneca. "Després de vacunar-me, vaig trobar-me durant tot un dia bastant malament, si bé no vaig patir cap efecte secundari que no m'haguessin dit que tindria; unes dècimes de febre, calfreds, molt maldecap...; em vaig passar 24 hores al llit i l'endemà ja em trobava la mar de bé", diu.

La Mia explica que té una cunyada de Barcelona que es va venir a vacunar a Terrassa. De fet, als dos punts de vacunació que hi ha en funcionament a la nostra ciutat no tan sols hi trobem egarencs, sinó que és fàcil donar amb residents de poblacions més o menys properes com Sant Cugat, Rubí, Martorell o Barberà del Vallès.

Cap a sabadell

En aquesta "ruta de la vacuna", veïns de Terrassa també han acabat rebent "l'antivirus" a Sabadell. Així ho explica l'Anna B., una egarenca de 62 anys, que per iniciativa pròpia va decidir inscriure's a la campanya de vacunació. "Primer el sistema estava col·lapsat; vaig intentar concertar la cita un munt de vegades i no hi havia manera", assenyala.

"Finalment vaig aconseguir-ho i l'opció que em donava, era anar a Sabadell; vaig pensar que valia més que l'agafés per si tancaven la convocatòria", comenta. Finalment, la terrassenca, que també tenia molt clar que volia vacunar-se, ho va fer al Centre Cívic Arraona Merinals de la ciutat veïna.

Sigui on sigui, el procés de vacunació segueix avançant. A Catalunya, ahir, gairebé el 20% de la població de 16 anys o més havia rebut almenys una dosi. Tot a l'espera de l'arribada, aquesta setmana, del vaccí de Janssen, el primer que només cal administrar un cop.