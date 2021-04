Dos intoxicats per inhalació de cianur d'hidrogen

Javier Llamas

13.04.2021 | 04:00

Fins i tot ahir a la tarda se sentia la pudor en alguns edificis. Havien transcorregut més de 20 hores des que es detectessin els primers senyals d'alarma d'intoxicació química al barri del Segle XX. Desenes de veïns van sofrir les conseqüències d'un abocament d'àcid en el clavegueram i ahir els Mossos d'Esquadra investigaven l'origen del vessament que va causar intoxicacions a diversos veïns de la zona baixa del sector. Almenys dues persones van ser ateses i una d'elles, amb mal de cap prolongat, va ser traslladada a MútuaTerrassa.

"Vam començar a notar l'olor a les 22 hores del diumenge", recordava ahir Quintín Pérez, veí del Segle XX. A la seva zona, a la confluència del carrer del Mestre Trias amb el de Guillem de Muntanyans, es percebien els efluvis dins dels domicilis. Procedien de les clavegueres, de l'interior, no del carrer. Per això unes quantes famílies van dormir la nit del diumenge al dilluns amb les finestres obertes. A mitjanit, Quintín es va dirigir a la terrassa del seu habitatge i es va ajupir a olorar el desguàs: "Notava una olor similar a la de la pintura antihumitat, aquesta pintura forta que has d'usar amb màscara".

A les 22.20 del diumenge es van dirigir al Segle XX diverses dotacions de bombers i ambulàncies. Fins a set unitats de Bombers de la Generalitat es van disposar en la zona: al carrer del Doctor Torras i Bages, al carrer de Joan Monpeó, també al d'Azcárate i al de Galícia. Les emanacions arribaven fins a la carretera de Rubí.

Agents de la Policia Municipal tallaven el trànsit mentre els bombers inspeccionaven la xarxa de clavegueram i tiraven aigua i més aigua per a intentar diluir aquella substància d'origen desconegut però de resultats nocius ben palpables. Els equips sanitaris van atendre diverses persones. Dues d'elles, almenys, presentaven fort mal de cap. A una de les víctimes de la intoxicació li duraven tant els símptomes que el personal mèdic va decidir evacuar-la a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Què era aquella substància tòxica? Els bombers van detectar compostos orgànics volàtils i una concentració del que semblava ser àcid cianhídric. I això és la substància resultant de la dissolució de cianur d'hidrogen en aigua. Potser la pluja podia ajudar a diluir aquella substància juntament amb l'aigua llançada pels bombers, una cuba darrere l'altra, en la xarxa de clavegueram, des del carrer del Gasòmetre cap al Sud.

A les 00.34 hores d'ahir els mesuraments realitzats pels bombers ja eren negatius quant a concentració de l'àcid, però l'olor persistia, i persistiria durant unes quantes hores més. Els bombers van tirar més aigua. La pluja copiosa va fer la resta durant la nit. "A les 23 hores vam veure policies en un extrem i un altre del carrer de Joan Monpeó", va explicar una veïna.

Ahir, els bombers i la policia van continuar les indagacions al Segle XX. El carrer de Joan Monpeó va estar tallat al trànsit durant bona part del matí. Industrials del polígon (la major part del sector està ocupada per empreses) van veure bombers introduir-se en les clavegueres. Un grup especial de risc químic va estar a la zona per a col—laborar en la presa de lectures i registres i el cas va arribar fins al Departament de Medi Ambient i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Els tècnics van revisar les sortides de residus d'algunes empreses.

A les 14 hores d'ahir, els últims efectius de Bombers es van retirar del Segle XX. Però les investigacions prosseguien per a localitzar la gènesi d'un abocament que va activar les alarmes durant gairebé 20 hores. Els protocols oficials d'alerta, tot i això, no es van activar per a confinar la població.