La Fira de l'Oliva s'adapta a la pandèmia

Emili González

13.04.2021 | 13:26

L'any passat, la Fira de l'Oliva de Ca n'Anglada va haver de suspendre's perquè just unes setmanes abans va decretar-se l'estat d'alarma pel coronavirus. El pròxim dissabte 24 d'abril, de 10 a 20 hores, la cita tornarà a celebrar-se, tot i que la sisena edició de la mostra comptarà amb un format adaptat al coronavirus. Així ho han explicat aquest matí els organitzadors de l'esdeveniment, impulsat per l'associació Comerç Ca n'Anglada-El Tomb, en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa.

Enguany no es faran concerts ni el tradicional concurs de llançament de pinyols per tal d'evitar aglomeracions, però l'esperit de la Fira de l'Oliva es conserva amb les tradicionals parades de venda d'olives, oli, així com d'altres productes d'alimentació i artesania. "Els paradistes són tots agricultors, ramaders i en general productors de proximitat que treballen a un màxim de 50 quilòmetres de distància de Terrassa", ha explicat l'Adrià González, dinamitzador de l'associació comercial.

També per evitar aglomeracions, els organitzadors delimitaran el perímetre de l'espai de la fira i en controlaran l'aforament. L'entrada a la mostra se situarà al carrer de Sant Cosme en la cantonada amb el de Sant Tomàs. Les paradetes s'ubicaran al llarg de l'esmentat carrer de Sant Cosme fins a arribar a la meitat de la Plaça de Ca n'Anglada, on hi haurà la sortida.

El que sí que es manté, són les activitats infantils, així com la sisena edició de la Ruta de la Tapa de Ca n'Anglada, que de fet s'inicia demà mateix i s'allargarà fins al dia 24 d'abril. L'itinerari gastronòmic compta amb sis establiments participants, com en l'edició del 2019. Els clients podran anar tastant les tapes que ofereixen els bars i restaurants del barri i podran puntuar la que considerin que és la millor tapa. El bar o restaurant guanyador obtindrà el premi del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca.